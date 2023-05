Estos son los mejores platos con cerdo en el mundo, ¿está la fritada ecuatoriana?

Este jueves fue difundida la lista de los mejores platos con carne de cerdo. Foto: Cortesía

La guía de viaje dedicada a promover el turismo gastronómico, Taste Atlas, publicó este jueves 11 de mayo de 2023 un nuevo ranking de los 50 mejores platillos hechos con carne de puerco alrededor del mundo.

Esta lista fue publicada a través de su Instagram y se titula "Mejores platillos de puerco en el mundo (Best Pork Dishes in the World)" y en el primer lugar se encuentra las carnitas michoacanas, en segunda posición el pernil cubano y en tercero la cochinita pibil.

China y Alemania dominan la lista

La lista estuvo dominada por China, con 7 ejemplares y Alemania con 6 platillos, entre los que están algunos como el Schweinebraten, el Spanferkel, Eisbein y el Schwenkbraten, que son grandes porciones de carne de puerco, algunas originarias de la región bávara, en el caso de la primera y que se sirven en ocasiones especiales como el Oktoberfest, en el caso del segundo guisado.

Casi siempre se acompañan con dumplings de papa al horno. Las carnes suelen ser rostizadas, a la parrilla u horneadas.

Fritada ecuatoriana también en la lista de Taste Atlas

En el puesto número 21 está la fritada ecuatoriana ocupando un puesto en esta lista mundial. Plato típico caracterizado que la carne se cocina en agua y jugo de naranja con comino, ajo, cebolla, chalote, sal y pimienta.

El origen de este platillo es en la región de la Sierra y se remontan a la época del colonialismo español a principios de los años 1800, pero en Guayaquil, capital de la región de la Costa se consume y disfruta como si fuera un plato propio.

Viene acompañado de mote, papas y un delicioso ají

Lista de la comida elaborada con carne de cerdo. Foto: Cortesía

