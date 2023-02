Docente pide exposiciones libres y su estudiante explica cómo su 'ex' le fue infiel, en México

Un estudiante en México expuso sobre infidelidad en su clase. Foto: Cortesía El Tiempo (Colombia)

Redacción El Tiempo (Colombia)

Un usuario de redes sociales difundió un video mostrando que su compañero de clase expuso cómo su expareja le fue infiel, luego de que la docente aceptara exposiciones libres.

Este suceso ocurrió en México y se viralizó el 21 de febrero de 2023 en TikTok, una de las aplicaciones más usadas en los últimos años por su forma rápida de dar contenido creativo e información.

Este video cuenta con más de 20 millones de reproducciones, con una cifra de likes cercana a los cinco millones y una cantidad de 11,6 mil comentarios.

¿Cómo fue esa exposición?

El usuario @jonatan_ulises_ menciona en la grabación que su compañero de clase decidió actuar lo más serio posible, para manifestar todo lo que tuvo que pasar en su largo viaje de la infidelidad.

“Pues buenas tardes compañeros hoy les voy a presentar como me engaño mi ex”, dijo el estudiante de forma seria y sin titubear, a su salón de clase, causando la risa de todos los presentes.



El joven mexicano no solo dio a conocer este hecho por medio de su voz, sino que también, contaba con contenido audiovisual, para poder explicar con detalle este tema que vivió.

Lo que se puede ver de su presentación es solo el inicio. Además, en su espalda tenía la imagen de un venado haciendo referencia a los ‘cuernos’ que lamentablemente le pusieron.

Reacciones al video

Los cibernautas no pararon de reaccionar y hablar de este video, algunos pidieron una segunda parte, otros recordaron a sus exparejas y pocos pidieron a sus docentes hacer algo parecido.

