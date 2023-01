¿Dónde está la ciudad más fría del mundo?; viven a menos 50 grados Celsius

Una de las ciudades más frías del mundo se encuentra en Siberia. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

Vestirse en capas y acostumbrarse a la bajas temperaturas son parte de este peculiar lugar, que algunos turistas lo visitan para alejarse de las olas de calor. Así lo publican varios medios internacionales este lunes 16 de enero de 2023.

De acuerdo a las estadísticas, su población mayoritaria son científicos de los 300 000 habitantes. Este lugar es conocido como Yakutsk y está ubicado al norte de Siberia.

Todos los días del año amanece a -40 ºC. Entre las tormentas de nieve y el invierno interminable, así es la vida en la ciudad más fría del mundo.

La vida de las personas se desenvuelve primordialmente entre la nieve y la escasa luz del sol, que se filtra entre nubarrones pesados.

Otros detalles de este lugar

Debido a las bajas temperaturas, las tuberías se encuentran a varios metros del suelo para que no se congelen y no haya problemas de abastecimiento de agua, gas, etc. En los mercados de pescado y carne, no hacen falta congeladores ya que la comida se mantiene con la baja temperatura.

Yakutsk, además, produce el 20% de diamantes a nivel mundial y por ende, se convierte en una ciudad cuya economía no es nada negativa. Esto hace que prospere en el ámbito, por ejemplo, educacional con universidades destacables.

Actualmente, es una ciudad moderna y actualizada.

¿Cuánto dura el invierno en Yakutsk?

Las temporadas de frío son más extensas que en otras partes del mundo. Generalmente, el invierno empieza en octubre. Alcanza su punto más gélido hacia enero, y termina en mayo.

En su peor temporada de fríos extremos, Yakustk alcanzó los -60ºC. De acuerdo con la BBC, sin embargo, algunos residentes aseguran que hay días mucho más fríos. Sólo que los termómetros locales no son lo suficientemente poderosos como para medirlos.

Hacia junio, sin embargo, el panorama cambia radicalmente. En verano, sin embargo, las temperaturas pueden elevarse hasta los 30ºC. Esto es equiparable a un día normal en Acapulco, una playa calurosa en México. Además, durante los meses veraniegos, el sol no se esconde durante 20 horas. Por lo cual, las personas sólo cuentan con 4 horas de oscuridad natural al día.

Más noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: