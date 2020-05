Cuarentena con música académica de todo tipo

LEA TAMBIÉN

En medio del confinamiento, compositores e intérpretes de música académica han traído a la luz álbumes que, de una u otra forma, exploran las diversas facetas del espíritu humano. En estas semanas se han publicado piezas que se definen claramente en lo que llamamos ‘música clásica’, pero también ha habido muchísima experimentación, con estilos contemporáneos que invitan precisamente a la introspección de quien escucha.

Un disco que precisamente nació del confinamiento es ‘12 songs from home’, del compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi. Este fue el resultado de su experiencia en redes sociales, en las que ofrecía conciertos de menos de una hora para sus seguidores. Con el paso de los días y el incremento de contagios en su país, él decidió grabar varias de sus composiciones con el piano de su casa. El resultado es un disco que suena a hogar; una obra que podría ser d­efinida como la banda sonora del aislamiento.



En esta producción, el piano es el protagonista indudable, pero también lo son esos otros sonidos no intencionales: el del músico acomodándose para tocar el piano; la respiración sincronizada con las notas; el movimiento de las hojas al cambiar las partituras. Todo este ambiente crea esa impronta hogareña única.

Otra de las composiciones que llevan al melómano a explorar en rincones de la memoria donde cohabitan la fantasía y el recuerdo es el disco ‘Henosis’, de Joep Beving. En esta pieza, el sonido y el silencio son un complemento armónico que permite entretejer, de manera paralela, una propuesta melancólica y llena de vitalidad. Para su creador, quien además de compositor es también pianista, este álbum cierra un ciclo de exploración filosófica y espiritual que, como resultado, nos ofrece 20 temas enmarcados en los que claramente se nota la influencia del Barroco, del Romanticismo, del pop, del minimalismo y ciertos guiños con la electrónica.



El confinamiento ha sido, para muchas personas, un tiempo para interiorizar las experiencias vividas. Y en este punto, el álbum ‘Scattered On The Wind’, de la compositora Sophie Hutchings, es una herramienta para acompañar en este proceso de reflexión.



El disco, como ella misma lo afirma, ha sido el resultado de sus constantes encuentros con la naturaleza, sobre todo con el océano, un elemento que es casi una extensión suya debido a su fascinación con la natación. Tal vez es por ello por lo que esta producción en lugar de tener 11 canciones posee una sola historia que fluye como un río, con zonas con aguas tranquilas y serenas, pero sin dejar de lado a las turbulentas. Todo esto es posible con el protagonismo del piano y el acompañamiento de instrumentos de cuerda y otros efectos de sonido. Esta experiencia se complementa con videos que Hutchings creó para Spotify, que se pueden ver durante la reproducción de cada una de las obras.

El compositor Chad Lawson, por otra parte, presentó recientemente un EP de cinco canciones cuyo nombre, ‘Stay’, invita precisamente a parar por un momento, a tomarse un respiro y disfrutar de la música. Junto con el disco, Lawson también creó un video en el cual enseña cada uno de los pasos necesarios para escuchar mejor este trabajo. Así, él brinda una experiencia sonora que parte del minimalismo para establecer una conexión con su público.



Para los amantes de las piezas corales, el ensamble Vox Clamantis presentó hace una semana el álbum ‘The Suspended Harp of Babel’, compuesto por obras del compositor estonio Cyrillus Kreek (1889-1962). La grabación está integrada por salmos e himnos folclóricos que se yuxtaponen y complementan.

Otro nombre que resuena en estas semanas es el de Florian Christl. La joven promesa alemana muestra en este trabajo su potencial para crear piezas enmarcadas en el ‘crossover’ clásico con una base sonora de piano, cuerdas y sintetizadores.