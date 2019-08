Cris Chil, la compositora ecuatoriana que busca el empoderamiento femenino con sus letras

LEA TAMBIÉN

La ecuatoriana Cristiana Chiluiza, conocida como Cris Chil, es una compositora musical que triunfa en EE.UU. La guayaquileña de 29 años escribe canciones para reconocidos artistas como J.Balvin, Selena Gómez, Dua Lipa, Sean Paul y Benny Blanco.

A los 21 años tomó la decisión de trasladarse primero a Canadá, allí permaneció dos años, y luego se mudó a Miami, en donde está radicada, para impulsar su carrera. Ella cuenta que su amor por la música se fue desarrollando gracias a su familia. "Estudié diseño de modas, en la música me involucré empíricamente y tomé clases, pero no seguí una carrera. Sin embargo, tengo una familia muy musical, mi madre y mi padre eran de los que siempre cantaban en casa. Por lo que yo crecí rodeada de música y de ahí surgió mi amor por ella". El hermano de Cris Chill es también compositor y trabaja para la cadena infantil Disney Chanel.

Chiluiza comenta que componer para quienes lo hace actualmente ha sido todo un proceso. Primero tuvo que darse a conocer durante los seis años que lleva en Miami y llevar "mi talento a otro nivel para ganarme el respeto de la industria", dice la compositora.



Lex Borrero es el actual mánager de Cris Chil. Borrero es parte de la compañía Neon 16 que junto al productor Tainy reclutan talentos para introducir en la industria musical. Al formar parte del equipo de Neon 16, Cris dice que su carrera despegó como en un "efecto dominó".

La más reciente creación de la compositora ecuatoriana es Fuego, tema que es interpretado por DJ Snake, Anitta, Sean Paul y Tany. Otros éxitos como Contra la Pared que la cantan J. Balvin y Sean Paul o I Can´t Get Enough que fue compuesto para Selena Gómez se suman a los éxitos de Cris Chil.



Abrirse camino en el género urbano ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado durante su carrera como compositora. Así lo afirma la artista que menciona que esto fue posible gracias a J.Balvin que se quedó impresionado por su trabajo. "Me decía no puede ser no te lo puedo creer que esta canción (Contra la pared) la hayas escrito tú. Y yo le respondí: sí fui yo". La composición es un campo que todavía no da mucha cabida a mujeres, los hombres son mayoritariamente quienes escriben las canciones de muchos artistas. Cris afirma que "como mujer y como latina se siente increíble" abrirse paso en la industria.

A futuro a Cris le gustaría componer para la estadounidense Pink por el mensaje de empoderamiento femenino que trasmite en sus canciones y también para Ariana Grande. Tiene como objetivo entregar misivas positivas en sus composiciones dejando de lado el contenido sexual y provocativo que tienen las letras del género urbano. "Quiero que se sepa que se puede ser sexy sin necesidad de faltar el respeto".



Varias de las canciones que suenan masivamente y que son cantadas por mujeres tiene un contenido que en ocasiones llega a ser violento, por ello la ecuatoriana intenta modificar las letras diciéndoles a los artistas "las mujeres no quieren oír eso, mejor digámoslo de otras forma", recuerda.

Junto con la composición, Cris Chil se encuentra trabajando en su carrera como cantante. Siente la necesidad de ser la voz de lo que escribe y quiere compartir con las mujeres y con generaciones de jóvenes las dificultades que enfrentan las mujeres en varios ámbitos como el familiar, el laboral y el social, pero recordando la importancia del empoderamiento femenino "porque creo firmemente que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombre y a veces incluso mejorarlo".