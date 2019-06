Miembros del elenco de 'Friends' se reunieron para celebrar un cumpleaños

LEA TAMBIÉN

Parte del elenco de 'Friends', la exitosa serie de los 90 sobre las vivencias de un grupo de seis amigos en Nueva York, se reunió para celebrar el cumpleaños 55 de una de las actrices. Este reencuentro parcial fue registrado en redes sociales por la homenajeada, la actriz Courteney Cox, quien dio vida a Mónica Geller en el programa y que el pasado 15 de junio celebró su cumpleaños número 55.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, Cox publicó una imagen que conmovió a los fanáticos del show. En ella aparece junto a Lisa Kudrow- quien interpretó a la excéntrica Phoebe Buffay- y a Jennifer Aniston- la actriz que trajo al personaje de Rachel Green.



"¿Qué tan afortunada soy de poder celebrar mi cumpleaños con ellas? Las amo mucho, chicas", escribió Cox en el texto que acompaña la imagen y que suma más de 1,8 millones de 'me gusta' en la red social fotográfica propiedad de Facebook.

La publicación está llena de comentarios de actores y fanáticos de 'Friends'. Uno de estos pertenece a Reese Witherspoon, quien participó como actriz invitada en la serie, "que hermoso regalo!! Feliz cumpleaños CC" escribió. No se quedó atrás la propia Lisa Kudrow quien comentó: "Las amo chicas. Feliz feliz Court". También está un mensaje de Kaley Cuoco (Penny en 'The Big Bang Theory': "Esto es tan épico".

Por su parte, los seguidores de 'Friends' no escondieron su emoción por la imagen de este 'reencuentro'. "Esta es la foto que he estado esperando desde que Courteney se unió a Instagram", escribe una mujer identificada como madaposta, "mi corazón no puede tolerar esto", dice por su parte nina_kharoufeh.



Este no es el primer reencuentro parcial de los actores de 'Friends'. En el 2016, la mayoría del elenco participó en un programa en homenaje a James Burrows, quien dirigió la exitosa serie en los 90. El único ausente en esta ocasión fue Matthew Perry, quien no pudo asistir por su participación en una obra de teatro que se presentaba en Londres en esa fecha.



Y aunque no estuvo físicamente presente, Perry sí envió por medio de un video un saludo al director que se proyectó mientras los otros cinco 'amigos' estaban sentados recordando anécdotas y experiencias del show.

A inicios de junio, la actriz Jennifer Aniston dijo que sí estaría dispuesta a participar en una reunión de 'Friends'. Sin embargo, la posibilidad de hacer una nueva versión de la serie ha sido rechazada por otros miembros del elenco como Courteney Cox y Matthew Perry quien ha asegurado que teme que una "pesadilla" recurrente sobre un regreso del show se vuelva realidad.

"No es un chiste. Cuando duermo he tenido esta pesadilla donde hacemos 'Friends' otra vez y a nadie le importa", reveló el actor en junio del 2017 en una entrevista con la revista Variety. Añadió que en caso de que alguien le invite a participar nuevamente en el show, él rechazaría la oferta. "La cosa es así: terminamos a lo grande. No podemos ganarle a eso. ¿Por qué queremos regresar", sentenció.