'No quiero tu coronavirus en mi país' le dijeron a joven de Singapur mientras lo golpearon en Londres

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jonathan Mok, un joven proveniente de Singapur de 23 años, utilizó Facebook para contar el ataque del que fue víctima la noche del pasado 24 de febrero del 2020 en Londres. En su amplia publicación, realizada el 2 de marzo, Mok escribió que fue brutalmente golpeado por un grupo de jóvenes, de no más de 20 años, en pleno centro de la capital británica.

¿La razón? Según el relato de Mok, el ataque habría sido por sus rasgos físicos en medio de la llegada del covid-19, el nuevo virus que apareció en diciembre del 2019 en Wuhan, China.



“El lunes pasado, cerca de las 21:15 horas en la calle Oxford de Londres, pasé junto a un grupo de jóvenes cuando vi a uno de ellos mirándome y decirme algo, de lo que solo rescaté la palabra ‘coronavirus’. Me quedé pasmado y me di vuelta para mirar. Todavía me seguía mirando y se dio cuenta de que yo lo veía también”, contó el joven.



Y continuó: “Dijo ‘no te atrevas a mirarme’. A los tres segundos estaba en mi cara junto con otros tres o cuatro hombres jóvenes y una mujer (todos parecían no superar los 20 años, pero eran más altos que yo por una cabeza). Quedé en shock y me enojé porque él me lanzó un comentario racista y tuvo la audacia de gritarme como si le hubiese hecho algo malo”.



En su relato, que acompaña una fotografía en donde se observan las huellas de los golpes, Mok cuenta que uno de los agresores le pegó en la cara y otro intentó patearlo. Él trató de defenderse, dice, pero que no pudo hacer “nada sustancial”, porque todavía se recuperaba de un dedo quebrado en una de sus manos.

En la publicación, el estudiante menciona que uno de los hombres le dijo ‘no quiero tu coronavirus en mi país’ y lo volvió a pegar mientras sentía su rostro lleno de sangre que salía de su nariz.



De acuerdo con su testimonio, el grupo de agresores huyó del lugar antes que la policía llegara a tomar el procedimiento. Tras ello, Mok fue llevado de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica, donde le dijeron que había sufrido algunas fracturas en su cara y que podría necesitar cirugía reconstructiva para arreglar algunas de las estructuras comprometidas.



Jonathan Mok afirma que ha estudiado en Londres en los últimos dos años y siempre, señala, “estoy sometido a comentarios racistas”.



Al finalizar su historia, Mok se refiere a sus atacantes: "He enfrentado personas peores y más intimidantes en mi vida. Y si creen que juntarse en contra de alguien más pequeño que ustedes los hace grandes hombres, no es así. Solo hace a cada uno de ustedes un cobarde”.



Desde el inicio de la epidemia del coronavirus, varias personas asiáticas han enfrentado reacciones racistas, sin distinción de nacionalidad u origen. Según una publicación de CNN de febrero del 2020, en la ciudad de Nueva York, un hombre atacó a una mujer que usaba una máscara facial y la llamó "enferma de m...".



Otro caso se registró en un metro de Los Ángeles, en donde un hombre dijo que los chinos están sucios y que "todas las enfermedades han venido de China".



El fenómeno no se limita al mundo occidental: en Kazajistán dos ciudadanos chinos que se dirigían a Nur-Sultan fueron bajados de un tren para ser examinados por médicos vestidos con trajes especiales. Pero no tenían nada, poco después, el hospital local de Chu (Sur) declaró que estaban “completamente sanos”.



“En cada epidemia, se busca encontrar a uno o a varios chivos expiatorios”, dijo a la cadena internacional el inmunólogo Norbert Gualde, autor de numerosos libros sobre los virus.



En Francia, donde se registraron los primeros casos en Europa de pacientes con el nuevo coronavirus, surgió en las redes sociales un hashtag frente a numerosos testimonios de xenofobia: #JeNeSuisPasUnVirus o #IAmNotAVirus (#NoSoyUnVirus).



Esta etiqueta no es nueva: fue utilizada en 2014 en Estados Unidos por afrodescendientes después de la muerte de un hombre liberiano infectado con el virus del Ébola en ese país.



“Es revelador de una experiencia común vivida por las poblaciones estigmatizadas en este tipo de situación”, dijo, bajo condición de anonimato, la iniciadora del hashtag en Francia.