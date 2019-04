El cofundador de Woodstock 50 niega que el festival esté cancelado

LEA TAMBIÉN

El cofundador del festival Woodstock 50, Michael Lang, negó este martes 30 de abril de 2019 que el evento esté cancelado, como anunció el 29 de abril su socio financiero, y aseguró que la organización sigue trabajando con las autoridades de Nueva York (EE.UU.) para "mantener las cosas por el buen camino".

"Ayer, nuestro socio financiero Dentsu Aegis tomó la decisión de retirarse y nos informó de que cancelaba el festival a la vez que hacía pública una nota de prensa", explicó en un comunicado Lang, según el cual "Woodstock nunca perteneció a Dentsu, por lo que no tiene el derecho de cancelarlo".



Este lunes 29 de abril de 2019, esa empresa encargada de financiar el festival remitió una nota a la revista Billboard en la que anunciaba la cancelación del evento programado del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen (Nueva York) con un cartel encabezado por The Killers, Santana, Dead & Company y Jay-Z, entre otros artistas.



"Pese a nuestra tremenda inversión de tiempo, esfuerzo y compromiso, no creemos que la producción del festival pueda ser ejecutada como un evento digno de la marca Woodstock", declaró Dentsu Aegis, que dijo querer dar garantías sobre la "salud y seguridad de los artistas, socios y asistentes".



No obstante, Lang descartó la acción de esa firma y dijo que la organización de Woodstock 50 no entiende "por qué intentarían evitar que el festival se celebre", además de "perjudicar": "Una cosa es decidir por uno mismo que lo mejor es retirarse, y otra muy diferente intentar cerrarnos la puerta".



"Seguimos nuestro trabajo con NYS (el estado de Nueva York), el condado de Schuyler y otras partes para mantener las cosas por el buen camino", afirmó el organizador, para quien "apoyar los principios del activismo y la sostenibilidad es algo demasiado importante para que lo desbarate un socio corto de miras".

Asimismo, Lang, también cofundador del festival original, dijo haberse sentido como cuando en 1969 los organizadores de Woodstock tuvieron que cambiar la localización de Walkill a Bethel un mes antes del evento, y señaló que el festival "se iba a celebrar pasara lo que pasara".



"En esta ocasión, el nuevo hogar de Woodstock, Dix y Watkins Glen y el estado de Nueva York, han sido realmente maravillosos", así como los vecinos, a los que Lang dijo haber visitado "puerta a puerta" y que le habían escrito "en las últimas 24 horas con mensajes de esperanza y valor".

Lang firmó con su nombre de pila el comunicado, en el que sostiene que no se "rinde", que Woodstock 50 "se celebrará y será una fiesta", y que el espacio donde tendrá lugar, Watkins Glen International, "ha sido totalmente comprensivo y profesional".