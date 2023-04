Quentin Tarantino, con un Premio Oscar. Foto: Archivo

El galardonado Quentin Tarantino confesó que la película 'Bambi' lo traumatizó durante su infancia. Lo reveló en un encuentro en Barcelona, España, como parte de la gira de presentación del libro 'Meditaciones de cine'.

"No podía imaginar que fuera a pasar algo así, que fueran a disparar a la madre de Bambi. No lo esperaba, no lo vi venir, de ahí lo chocante", contó el cineasta que dirigió 'Pulp Fiction' y 'Kill Bill'.

"Yo había visto antes el póster y di por hecho que todo sería feliz entre los animalillos y no que se convertiría en esa realidad en que Bambi se queda húerfano", añadió Tarantino.

En el encuentro contó que su madre le permitía ver películas recomendadas para adultos. "De niño vi imágenes perturbadoras, pero lo disfrutaba. No entendía bien qué pasaba en escenas como violaciones o torturas".

En su primer libro de no ficción también reveló que vio sus dos primeras películas porno en el cine con 14 años o que el novio de su madre, afroamericano, le llevaba a un cine donde era el único blanco.

"Fue posiblemente la experiencia más masculina de la que había formado parte jamás", recordó en el libro en referencia al alboroto con el que se celebraban las escenas, una sensación que siempre quiso recrear para los demás desde su cine.

Tarantino y sus críticas

Quentin Tarantino habló sobre la crítica a las nuevas películas del universo Marvel y DC y señaló que le hubiera "gustado" ver sus cómics en la gran pantalla.

Además, explicó que si los años 70 del siglo pasado cambiaron el cine se dio precisamente para tratar al espectador "como adulto".

"Ya había pasado la segunda guerra mundial y el espectador ya no quería ser tratado como un niño, ya sabía de que iba la vida", señaló.

El público, formado por seguidores del estadounidense dispuestos a pagar los entre 82 y 94 euros de entrada, escuchó también la lectura de uno de los últimos capítulos del libro de la voz del propio Tarantino.

Su próxima película, 'The movie critic' (El crítico de cine, ) también se planteó en la charla. Sin embargo, el cineasta evitó dar detalles.

"Hay mucha especulación sobre en quién está basado. Y sí, es un crítico real, pero no es conocido y… y ya no voy a contar más", dijo Tarantino, quien, entre risas, añadió que no será de una historia de venganza.

