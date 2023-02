'Sing: ¡Ven y canta!' y 'Ustedes' forma parte de la oferta para este feriado. Foto: Internet

Redacción Entretenimiento (I)

¿Feriado en casa? Esta es la oferta cinematográfica. De decenas de películas y series podrá disfrutar estos cuatro días. Las cadenas de cine y las diferentes plataformas de 'streaming' tienen una amplia oferta.

A las salas llegaron películas como 'Titanic', 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania', 'Winnie Pooh Miel y Sangre', 'El Hijo', 'El Aro 4: El Despertar', entre otras. Hay películas para todas las edades y gustos.

Para los más pequeños de la casa está en cartelera 'El Gato con Botas 3'.

Oferta en Netflix

Esta plataforma ofrece decenas de títulos. Hay películas para grandes y chicos. Pero, entre las más populares, según la publicación de Netflix, están 'Tu casa o la mía', 'Bloodshot', 'Espíritu libre', 'Lobo vikingo', 'El francotirador: La última masacre', 'Francotirador 6: El tirador fantasma', 'Posdata te amo', 'Una chica en apuros', 'Sing: ¡Ven y canta!' y 'Ustedes'.

'Tu casa o la mía' se encuentra en el Top 10 de Netflix de Películas en 91 países.

En HBO Max

En esta plataforma hay opciones como 'The Last of Us', 'El Teléfono Negro', 'Lilo, Lilo, Cocodrilo'.

Lilo es un enorme cocodrilo cantante, con una personalidad extra, que se hace amigo de los Primm, la familia con la que convive en la ciudad de Nueva York.

'El Teléfono Negro' aborda la historia de un chico que es secuestrado por un sádico asesino en serie. En su lugar de captura encuentra un misterioso teléfono que le permite comunicarse con las víctimas anteriores.

Disney+

Esta plataforma de 'streaming' tiene decenas de opciones. Estas series y películas se estrenaron el pasado 15 de febrero de 2023: 'Marvel’s Moon Girl & Devil Dinosaur', 'Star Wars: The Bad Batch', 'The Crossing', 'Mila en el Multiverso', 'César Millán: Mejor Humano Mejor Perro (S3)', 'Dian Fossey: Secretos en la niebla (S1)', 'Marte (S1)' y 'SuperKitties' (S1, 7 episodios).

