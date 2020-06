Científico ruso es acusado de espionaje a favor de China

LEA TAMBIÉN

Investigadores rusos inculparon de traición a un científico, especialista del Ártico, acusado de haber transmitido secretos de Estado a China, indicó el lunes 15 de junio de 2020 su abogado.

Valeri Mitko, presidente de la Academia de las Ciencias del Ártico de San Petersburgo, está bajo arresto domiciliario desde su inculpación en febrero, según su abogado, Ivan Pavlov. La información, sin embargo, no había transcendido.



El veterano investigador, de 78 años, está acusado de haber suministrado informaciones secretas a Pekín durante sus viajes a China, donde iba con frecuencia para impartir clases, indicó.



Estas acusaciones de “traición al Estado”, rechazadas por Mitko, pueden acarrear hasta 20 años de cárcel.



Su arresto domiciliario fue prolongado hasta el 10 de octubre, dijo su abogado.



Interrogado por la AFP, un portavoz del tribunal Dzerjinski de San Petersburgo confirmó el arresto domiciliario del científico, pero no precisó los motivos porque dijo que se trataba de un caso clasificado.



Según Pavlov, su cliente solo llevaba a China documentos relacionados con sus investigaciones y sus cursos.



Los investigadores no detallaron qué tipo de informaciones habría transmitido el científico, agregó.



Las agencias Interfax y TASS, citando fuentes anónimas, afirman que se trataría de informaciones sobre los métodos de detección de submarinos.

Para Rusia, el desarrollo económico y militar en el Ártico es una zona de gran importancia estratégica, especialmente gracias al deshielo que se está produciendo debido al cambio climático.