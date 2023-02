¿Podría la Tierra afectarse por desprendimiento registrado en el sol?

El Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la NASA hizo públicas unas imágenes en las que se aprecia cómo el material de la superficie del Sol se rompió creando un remolino alrededor de su polo norte.

Del vórtice generado por el remolido emergió un gran filamento de plasma que nunca antes se había visto, por este motivo los científicos desconocen la razón exacta de este desprendimiento del sol.

El fenómeno fue captado por el Telescopio Espacial James Webb.

La doctora Tamitha Skov, quien es pronosticadora meteorológica espacial, detalló que el material de una “protuberancia del norte acaba de desprenderse del filamento principal y ahora está circulando en un gran vórtice alrededor del polo norte de nuestra estrella. Las implicaciones para comprender la dinámica atmosférica del Sol por encima de los 55° de latitud aquí no pueden exagerarse"

