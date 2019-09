'La Casa de las Flores' estrenará segunda temporada sin su protagonista

LEA TAMBIÉN

La popular serie mexicana 'La Casa de las Flores' llegará a su segunda temporada en Netflix con una reestructuración de los personajes y la trama, tras la salida de su protagonista, la actriz Verónica Castro.

Virginia de la Mora, el personaje principal a quien Castro encarnaba, muere en la historia, pero el director Manolo Caro dice que confía en que su ausencia dará un vuelco positivo a la serie, que estará disponible en el servicio de streaming el 18 de octubre próximo.



“No fue tan grave como parece porque lo habíamos pactado así desde un principio. Obviamente después intentamos que siguiera el personaje, pero no llegamos a un acuerdo creativo en el que ambas partes nos sintiéramos cómodos”, dijo Caro en un encuentro con medios.



El joven realizador señaló que desde que concibió la trama, el personaje de Virginia, la matriarca de la familia De La Mora y dueña de una florería exitosa e idílica, pero llena de secretos, tenía su final en la primera temporada.



“No es tan caótico. La forma de reestructurarse de esta familia, después de un duelo, es muy dinámica”, explicó Caro.



Algo que ha hecho a 'La Casa de las Flores' tan popular no solo en México sino en países como Reino Unido y Alemania es su reivindicación del género del melodrama a través del humor negro, la inclusión de temáticas LGBT y el empoderamiento femenino.



La telenovela en México, al igual que en América Latina, fue por décadas un espacio privilegiado de expresión y recreación cultural, así como el producto más distintivo y popular de la industria audiovisual de la región.



“Salimos del discurso patriarcal que hundió a las telenovelas. No queríamos vernos llorando más, pero tampoco queríamos ser vengadoras como los hombres”, apuntó la actriz Cecilia Súarez.



El personaje de Suárez en la serie, Paulina de la Mora, se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores, especialmente por su tono de voz pausado, que desató una lluvia de memes y comentarios en redes sociales.



Pero a pesar de su popularidad, la actriz descartó que tomará el lugar de Castro como estelar en el melodrama, que fue grabado en Ciudad de México y España.

“La historia trata de una familia y se necesitan de todos los elementos para contarla. No hay estrellas en la serie, somos un ensamble”, afirmó Suárez.

Además de las actuaciones de los mexicanos Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Juan Pablo Medina y el español Paco León, quien encarna a una mujer transgénero, en esta segunda entrega de 'La Casa de las Flores' participan la mexicana Mariana Treviño y la española María León.