El cantante cuencano Javier Neira lanzó su disco ‘Actitud’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante cuencano Javier Neira lanzó su primer disco como solista. ‘Actitud’ es el nombre de este trabajo, que duró un año en materializarse.

Son 10 canciones. Nueve pertenecen a este artista del género urbano. Estos temas son Apaga la Luz, Vente, A Escondidas, Morena, La Dura, Veneno, Emoji, La Verdad y Sola. El décimo tema fue grabado con el grupo Tres Dedos con su canción Por tu Culpa.



En este disco está plasmada la trayectoria de Neira y su idea sobre la música urbana “dando un toque de elegancia con guitarras acústicas… Cada canción cuenta una historia de mi vida y quiero que la gente sienta eso”, dijo el artista.



Actitud, también, se puede escuchar a través de Spotify, pero allí solo están sus nueve canciones y no el bonus con Tres Dedos.



Según Neira, grabó este disco físico por una suerte nostalgia. “Muchos me decían que los discos ya no se venden, pero decidí hacerlo porque cuando un artista gusta, la gente conserva esos discos”. Actitud tiene 2 000 copias y cada uno cuesta USD 5.



Este artista, también, presentó una línea de ropa, que tiene un logotipo de un león, que representa la actitud y fuerza. Un porcentaje de la venta de las gorras y capuchas se destinará a un proyecto social que está por definirse.



Él escogió el nombre de Actitud porque es un valor que su padre Víctor Hugo Neira le inculcó desde la infancia.