ByteDance rechaza oferta de Microsoft para comprar actividades de TikTok en EE.UU.

La oferta de Microsoft para comprar las actividades de la aplicación de videos TikTok en territorio estadounidense fue rechazada por ByteDance, propietaria china de la plataforma, informó este domingo 13 de septiembre del 2020 el gigante estadounidense de la informática.

“ByteDance nos hizo saber hoy que no venderá las operaciones estadounidenses de TikTok a Microsoft. Estamos convencidos de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, a la vez que se protegían los intereses de la seguridad nacional”, informó Microsoft en un comunicado.



El grupo estadounidense había indicado a comienzos de agosto su interés en comprar las operaciones en EE.UU. de TikTok, bajo amenaza de ser prohibida oficialmente en el país.



El presidente Donald Trump, quien acusa sin pruebas desde hace meses a la popular red social de espionaje a beneficio de China, firmó decretos para forzar a ByteDance a vender rápidamente las actividades de TikTok en suelo estadounidense.



Si un acuerdo de compra-venta no es alcanzado antes del 20 de septiembre, la plataforma deberá cerrar en Estados Unidos.



La aplicación presentó en tanto una demanda contra el gobierno estadounidense ante esa medida.



“Nosotros habríamos hecho cambios significativos para asegurar que el servicio cumpliera los estándares más elevados en materia de seguridad, de respeto a la vida privada y de lucha contra la desinformación”, expresó Microsoft.



A fines de agosto, el grupo de tiendas Walmart confirmó que se había aliado con Microsoft en las negociaciones para adquirir la plataforma en la que se comparten videos cortos, generalmente de corte humorístico o musical.



La alianza de los dos gigantes estadounidenses no fue, sin embargo, suficiente.



Según varios medios locales, el grupo informático Oracle, cuyo nombre ha sido mencionado también como uno de los posibles interesados, tiene ahora vía libre para comprar las actividades de TikTok en Estados Unidos.



Oracle y TikTok no confirmaron inmediatamente estas informaciones.