Duques de Cambridge se ríen con broma de Brad Pitt sobre salida de Enrique y Meghan de la monarqúa

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, duques de Cambridge, asistieron la noche del 2 de febrero del 2020 a la entrega de los premios Bafta. Durante la gala, el estadounidense Brad Pitt se alzó con el galardón al mejor actor de reparto por su actuación en 'Once Upon a Time... In Hollywood' y, en su discurso, se refirió a un tema que aqueja a la monarquía británica.

Pero no lo hizo él mismo, sino a través de Margot Robbie, su compañera de elenco en el filme y quien recibió el premio en su honor. Esto porque, por razones personales, el intérprete no pudo asistir a la ceremonia. Sin embargo, envió a Robbie el discurso que daría en caso de obtener el galardón que ella pronunció sobre el escenario.



Los discursos de Pitt son conocidos por estar cargados de humor. Por ello, en sus palabras, el intérprete no dudó en hacer referencia a la renuncia de los duques de Sussex, el príncipe Enrique y Meghan Markle, a sus funciones como miembros 'sénior' de la Familia Real Británica.



Los duques de Cambridge estaban sentados en primera fila del Royal Albert Hall, recinto que acogió la entrega de los premios, y soltaron- al igual que toda la sala- una carcajada al escuchar el comentario de Pitt sobre el 'Megxit'.

Los duques de Cambridge estuvieron presentes la noche del 2 de febrero del 2020 en la entrega de los Bafta. Foto: AFP.



"Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer este mensaje por él", dijo Robbie sobre el escenario antes de pronunciar las palabras enviadas por Pitt que también hicieron referencia a otro polémico asunto en el Reino Unido, su salida de la Unión Europea, también conocida como Brexit.



"Hey, Reino Unido, he escuchado que se acaban de quedar solteros. ¡Bienvenidos al club!", bromeó en referencia a su sonado divorcio de la estrella de Hollywood Angelina Jolie. Tras una serie de agradecimientos llegó el comentario que hizo reír a los duques de Cambridge.



Brad, dijo Robbie sobre el escenario, "dice que va a llamar a este trofeo Enrique, porque está muy emocionado por llevárselo de vuelta a los Estados Unidos con él". El comentario desencadenó carcajadas de todo el público presente en la gala.

