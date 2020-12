Una gran 'estrella de Navidad' se podrá observar en el cielo unos días antes de las celebraciones

El relato bíblico señala que una brillante estrella guió el camino de los Reyes Magos hasta el pesebre de Belén donde nació Jesús. En los días previos a esta Navidad, también se podrá ver un fenómeno similar, gracias a la alineación de Júpiter y Saturno en el cielo.

El evento ocurrirá el próximo 21 de diciembre. Es un suceso que se puede observar en el cielo cada 20 años, aproximadamente.



Y nuestro país es justamente uno de los mejores puntos en el planeta para ver este fenómeno, pues cerca de la línea ecuatorial es más visible. Solo hay que esperar a que el clima sea favorable esa noche y que el cielo se encuentre despejado cuando el evento sea visible.



Aunque la alineación de estos dos planetas ocurrió un par de semanas atrás en nuestro Sistema Solar, recién el 21 de diciembre será visible desde nuestro planeta.



Es una alineación bastante particular la que próximamente se podrá ver, pues que Júpiter y Saturno estén a una distancia tan cercana el uno del otro es un fenómeno que no había registrado desde la Edad Media.



Así, desde nuestro planeta, la conjunción de estos dos astros se podrá ver como una sola estrella de gran tamaño en el cielo. Una conjunción de tal tamaño no se verá sino hasta el año 2080, así que hay que aprovecharla.