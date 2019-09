Asteroide que 'llegará' a la Tierra el 3 de octubre del 2019 no representa peligro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El próximo 3 de octubre del 2019, la Tierra recibirá un nuevo 'visitante' del espacio exterior. Se trata del asteroide 2007 FT3, una roca que mide 340 metros cuyo acercamiento ha despertado una serie de rumores sobre una posible colisión con el planeta.

Lo cierto es que el asteroide 2007 FT3 no representa ningún peligro. Según explica el portal especializado en astronomía Earth Sky, pasará tan lejos de la Tierra que los telescopios profesionales de los observatorios más grandes del mundo no lo podrán detectar. El próximo 3 de octubre del 2019 se ubicará a una distancia que equivale unas 360 veces en trecho entre la Tierra y la Luna; es decir unos 138 millones de kilómetros.



Pese a que el asteroide 2007 FT3 pasará tan lejos de la Tierra, desde mediados del 2019 han circulado en Internet decenas de noticias falsas que aseguran que el cuerpo celeste es una amenaza para la vida en el planeta. El desconocimiento que se tiene sobre este asteroide fue un factor que influyó en la creación de estas 'fake news'.



Según Earth Sky, el asteroide fue descubierto el 20 de marzo del 2007 desde Mount Lemmon, una montaña ubicada en Arizona que tiene una elevación de 2 791 metros. "Fue observado pocas veces, solo 14 en un poco más de un día, y luego se volvió muy tenue antes de desaparecer en las profundidades del espacio", asegura el portal.

Se conoce poca información del asteroide 2007 FT3 que se 'acercará' a la Tierra en octubre del 2019. Sin embargo, la roca no representa ningún peligro. Foto: captura.

Por estas incertidumbres sobre el asteroide, aparece en un listado de "riesgo" que mantiene el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos por sus siglas en inglés) de la NASA. También aparece en la Sentry Risk Table, un sistema que también pertenece a la NASA y que realiza un monitoreo de los objetos que tienen posibilidades de chocar con la Tierra en los próximos 100 años.

EarthSky aclara que el hecho de que un asteroide esté en un listado que registra las amenazas no implica que sea realmente una y este es el caso del 2007 FT3. En realidad, la tabla arroja que las posibilidades de que impacte contra la Tierra a inicios de octubre son extremadamente bajas (0,00015%) mientras que las probabilidades de que no colisione son de 99.99985%.



Otra escala que indica que el asteroide 2007 FT3 no se impactará con la Tierra es la de Torino, que fue creada por el astrónomo Richard P. Binzel del MIT en 1995. La tabla fue adoptada por la Unión Astronómica Internacional en 1999 y es una herramienta para categorizar posibles eventos de impactos contra la Tierra. La escala de Torino Funciona con una escala que varía entre el 0 y el 10 y su finalidad es facilitar la identificación de objetos que podrían chocar con la Tierra.



En la escala de Torino, el asteroide 2007 FT3 tiene un ranking de 0 que indica que "la probabilidad de una colisión es de 0 o es lo suficientemente baja como para ser prácticamente 0".

El asteroide 2007 FT3 estará 'más cerca' de la Tierra en una próxima visita que realizará el 11 de octubre del año 2068. Según estiman los científicos de la NASA en esa fecha la roca espacial pasará a unos 25,5 millones de kilómetros de la Tierra, lo que igual no representa un peligro de colisión.