Dos artistas ecuatorianos llegan al festival musical SXSW, en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos artistas ecuatorianos serán parte del festival musical South by Southwest (SXSW), que este año celebra su edición número 33. Mirella Cesa, de Guayaquil y We and The Machines, de Quito son parte de la agenda oficial de artistas que estarán en escena.

El evento que integra conferencias y festivales de música, cine y juegos y comedia celebra su edición 2019, desde el 8 hasta el 17 de marzo, en Austin, Texas. El festival es considerado como una de las principales vitrinas para los artistas emergentes y con trayectoria y un punto de encuentro con empresarios, publicistas y medios internacionales.



Mirella Cesa y We and the Machines serán parte de los más de 1 700 artistas seleccionados por la organización para participar en el festival.



“Llegó el día! Hoy estaremos tocando en una de los festivales más grandes del mundo”. Con ese mensaje, publicado junto a una fotografía en redes sociales, la cantante ecuatoriana Mirella Cesa anunciaba su debut en el South by Southwest (SXSW).



La guayaquileña llega al SXSW después de un exitoso paso por el festival de Viña del Mar 2018, en el que fue reconocida con una gaviota de plata como Mejor intérprete. Pionera en el andipop, Cesa aprovechó el viaje para hacer una escala en Miami, para presentarse en el Festival de la Calle 8 y también en Nueva York, donde se presentó en el concierto de lanzamiento de ‘Impredecible: voces de mujer’, el tercer álbum de la cantante ecuatoriano-estadounidense Cristina Morrison.



Con una trayectoria de cuatro años, We and the Machines propone un show de música electrónica en la que explora el indie dance, synthwave y electro. Esta es la segunda presentación de We and the Machines en el SXSW y su primera en solitario.



“Feliz de anunciar que tendré otro show en el SXSW”, escribió el artista ecuatoriano en su cuenta de Fecebook para anunciar la apertura de una segunda presentación. El primer show se realizó anoche (13 de marzo del 2019), en el Club Patio y el segundo, el viernes 15 de marzo, a las 24:00, en el CU29.