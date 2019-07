La aplicación que prometía actualizaciones de Samsung y engañó a millones de usuarios 

LEA TAMBIÉN

Más de 10 millones de personas fueron víctimas del engaño de una aplicación llamada 'Updates for Samsung' (Actualizaciones para Samsung). La 'app', que continúa disponible en la tienda PlayStore de Google, ofrece a usuarios actualizaciones para los usuarios con dispositivos de la marca surcoreana.

Fue un estudio de la firma de seguridad CSIS Security Group el que alertó del potencial peligro de la 'Updates for Samsung'. En el análisis se advierte de que cuando una persona baja la aplicación esta descarga decenas de anuncios al dispositivo del usuario y posteriormente solicita el pago de una suscripción anual de USD 34,99 para acceder a las actualizaciones de Samsung.



Lo que la aplicación ofrecía eran actualizaciones para el firmware, pero este servicio realmente se ejecuta de manera gratuita desde la sección ajustes en el dispositivo. Las actualizaciones de firmware son enviadas directamente por el fabricante.



Según el informe del CSIS Security Group, la aplicación sí permite que las personas hagan descargas del firmware de Samsung de forma gratuita, pero a una velocidad de 56 KBps, por lo que, por su peso, cada actualización tenía un tiempo de descarga de cuatro horas.



Con pruebas además determinaron que las descargas gratuitas no llegaban a completarse, lo que obligaba a los usuarios a buscar la alternativa de pago para actualizar sus celulares.



Los especialistas en seguridad informática además notaron que los pagos de la aplicación no se ejecutaban a través de Google Play, sino que la pantalla solicitaba a los usuarios que ingresen manualmente los datos de la tarjeta de crédito.

Hasta este 5 de julio del 2019 no se logró determinar si el material que la aplicación descarga en los teléfonos de los usuarios tiene algún 'malware' . Sin embargo, los especialistas del CSIS Security Group recomiendan a los usuarios seguir el procedimiento de Samsung para descargar las actualizaciones.