António Guterres: El cambio climático se mueve más rápido que nosotros

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que el cambio climático avanza más rápido que la respuesta de las naciones, en un mensaje a la cumbre virtual del Foro de Vulnerabilidad Climática que se celebra este jueves 22 de noviembre de 2018 en las islas Marshall.

"Necesitamos más creatividad si tenemos que transformar nuestras economías y limitar el calentamiento global lo más cerca posible de 1,5 grados (centígrados). El cambio climático se está moviendo más rápido que nosotros", indicó Guterres.



Limitar el aumento de las temperatura a 1,5 grados centígrados evitará que el nivel del mar crezca diez centímetros, que el Ártico se deshiele durante el verano y que mueran los arrecifes de coral, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).



Guterres opinó que el mundo no puede permitirse seguir sin actuar, reclamó ya un plan de acción y confió en que la comunidad internacional pueda ponerse de acuerdo en la reunión de diciembre de 2018 en Polonia.



La ciudad de Katowice acogerá del 2 al 14 próximos la vigesimocuarta Conferencia de las Partes (COP24). "Como gobernante, no encuentro un objetivo o llamamiento más elevado que combatir el cambio climático", señaló en Majuro la presidenta de las islas Marshall, Hilda Heine, en el discurso inaugural.



Heine reclamó, en un encuentro desarrollado por Internet, más fondos para ayudar a las naciones más vulnerables a combatir el calentamiento global. La islas Marshall, Fiyi, Tuvalu o Vanuatu son algunos de los países insulares del Pacífico que desaparecerán bajo el mar si no controlamos el aumento de las temperaturas.



La primera ministra de Noruega, Erna Soldber; el presidente de Kiribati, Taneti Maamau; y el primer ministro de Dinamarca, Lars L kke Rasmussen, son algunos de los participantes.



El informe que el IPCC presentó en octubre advierte de que se necesitan cambios de gran alcance y sin precedentes para limitar el calentamiento global a 1,5 grados, porque el límite de 2 grados que establece el Acuerdo de París, de 2015, ya no sirve.



El IPCC dice que para alcanzar el objetivo sería necesario que las emisiones netas globales de dióxido de carbono (CO2) de origen humano disminuyeran en 2030 alrededor de un 45% respecto de los niveles de 2010, y que la disminución continuará hasta alcanzar el "cero neto" para 2050.



"El cambio climático discrimina (...) y los más afectados son siempre los pobres", manifestó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, la chilena Michelle Bachelet, en su mensaje.



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, también destacó la urgencia de actuar y defendió el derecho de los Estados insulares del Pacífico a vivir en su tierra natal y no tener que buscar otra morada cuando su país se convierta en una Atlántida del siglo XXI.



"No hay excusa para quedarnos de brazos cruzados, porque podemos dar la vuelta al barco (del calentamiento global)", añadió Ardern. La declaración conjunta emitida por esta cumbre virtual recoge la urgencia expresada por los participantes de actuar sin demoras y de presentar objetivos más ambiciosos y de conseguir mayor financiación.



La Organización Meteorológica Mundial reveló este jueves 22 de noviembre que la concentración de gases responsables del cambio climático alcanzó un nuevo máximo sin precedentes, sólo comparable al registrado hace entre tres y cinco millones de años.



El Foro de Vulnerabilidad Climática se fundó en 2009 como una coalición comprometida con la eliminación de las emisiones de carbono y cuenta con 48 Estados miembros.