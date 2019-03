El bachatero Anthony Santos es el ganador del Gran Soberano en República Dominicana

LEA TAMBIÉN

El bachatero Anthony Santos se hizo este martes 19 de marzo del 2019, con el Gran Soberano, el mayor premio que otorga el arte popular dominicano, en una larga ceremonia que cerró el cantante de trap puertorriqueño Bad Buddy junto al dominicano El Alfa y su colaboración La Romana.

"Con esto (el premio) ya serían 30 años de carrera (...) quiero darle gracias a Dios por permitirme llegar a la vida, agradecer a tantas personas buenas, a mi familia, a mi fanaticada, que tenían tiempo esperando esto y ya lo tienen", expuso el artista.



Santos también dedicó su premio al fallecido bachatero Yóskar Sarante, así como a los demás compañeros del género; "que Dios los bendiga a todos", exclamó.



Antes de recoger el más esperado galardón, Santos recibió los Premios Soberano al Mejor Bachatero y Mejor Bachata del Año, mientras que el merenguero Manny Cruz consiguió estatuillas en los renglones de Álbum, Compositor y Cantante solista del Año.



Otro gran ganador de la gala, celebrada en el Teatro Nacional Eduardo Brito de la capital, fue Ala Jaza, quien obtuvo los premios de Colaboración del Año por Mi forma de ser con el puertorriqueño Farruko; Merengue de Calle y Merengue del Año, con el éxito Nadie se meta.



La ceremonia tuvo una presencia importante de artistas puertorriqueños como Gilberto Santa Rosa, quien cantó algunos de sus más sonoros éxitos como Amor mío no te vayas, La agarro bajando, La conciencia y Perdóname.

Bad Bunny fue galardonado con un Soberano Internacional, al igual que su paisana Kanny García, mientras que el afamado Danny Rivera recibió un Soberano Solidario, además de interpretar dos canciones del recientemente fallecido cantante y compositor dominicano Anthony Ríos, respondiendo el auditorio con un cerrado aplauso de pie.



"Es la primera vez que me paro en un escenario para recibir un premio y me siento feliz de que sea en República Dominicana, recibir un Soberano, porque tal vez sin el apoyo de República Dominicana en mis inicios no hubiera tenido el gran impacto", dijo Bad Bunny.



García, quien interpretó Para siempre y Soy yo, abogó al recibir su premio porque haya más mujeres estudiando música, y opinó que todos los géneros tienen su espacio (..) "siempre hay que hacer buena música", opinó.



Uno de los segmentos más aplaudidos fue el que protagonizaron Manny Cruz con su pegajoso merengue Sabes enamorarme, para dar paso al salsero Yiyo Sarante con Me vas a extrañar, antes de que Ala Jaza finalizara con su éxito Nadie se meta.



El merenguero dominicano Alex Bueno recibió un Soberano al Mérito, que dedicó a su familia, a Dios y al fallecido Ríos. El propio Bueno fue el centro de un segmento dedicado a su trayectoria cuando, junto al cantante y actor Javier Grullón, interpretó algunas de sus más recordadas canciones como Colegiala, Amor divino o Dime.



La bachata, ese sensual y pegajoso ritmo dominicano, no podía quedar fuera de los Premios Soberano y capturó los aplausos del público con la participación de uno de sus primeros intérpretes Luis Segura, así como de Joe Veras, Alexandra, el urbano Vakeró que cantó Voy palla , de Anthony Santos, y de Héctor Acosta (El Torito), quien homenajeó a Yóskara Sarante con Llora alma mía.



El tema patriótico también se dejó sentir en la ceremonia con la canción Soy dominicana, de la autoría de Covi Quintana, quien fue acompañada por veteranos y noveles artistas como Adalgisa Pantaleón, Manny Cruz, Sergio Vargas, Cherito, Diomary La Mala, Techy Fatule y Frank Ceara, mientras en el escenario la coreografía desplegaba una enorme bandera nacional.



El dramaturgo, actor, director y productor de teatro Franklin Domínguez recibió el Soberano a las Artes Escénicas, mientras que la productora y conductora de televisión Jatnna Tavárez fue galardona con el Soberano al Mérito.



La cantante de música cristiana Lilly Goodman interpretó Al final, en recuerdo a los artistas fallecidos el último año y cuyas imágenes transcurrían como fondo de escenario.



El Alfa, La Insuperable, ganadora del Soberano del Público, y la presentadora de la gala Milagros Germán, actuaron al inicio de una ceremonia en la que en su discurrir se oyeron expresiones a favor de la mujer y voces en apoyo al "sufrido" pueblo de Venezuela.