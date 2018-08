Angelina Jolie demanda a Brad Pitt por no pagar pensión alimenticia de sus hijos

LEA TAMBIÉN

Un nuevo escándalo sacude el ya tormentoso divorcio de las celebridades Angelina Jolie y Brad Pitt. La estrella de 'Maléfica' presentó este martes 7 de agosto del 2018 una demanda en contra de su expareja por no pagar haber pagado un valor "representativo" en pensiones alimenticias.

Según la demanda a la que tuvo acceso NBC News, Pitt no ha hecho un aporte económico significativo a sus hijos en un año y medio. La autora del texto es la abogada de Jolie, Samanha Bley DeJean y el documento de dos páginas fue entregado a la Corte Superior de Los Ángeles.



"Dado que los arreglos informales sobre los pagos de los costos de los niños no han sido mantenidos regularmente por Pitt por más de un año y medio, Jolie pretende presentar un pedido para una orden judicial que establezca una orden de pensiones alimenticias retroactivas", se lee en el texto.



Según NBC, un portavoz de Pitt no estuvo disponible para comentar sobre lo sucedido. Sin embargo, una fuente cercana al actor aseguró que él ha cumplido con sus compromisos.



La ley de California establece que cada padre es responsable de proveer a sus hijos dependiendo del acuerdo alcanzado por la pareja. Hasta este 7 de agosto del 2018 se desconoce a qué acuerdo llegó una de las parejas más queridas de Hollywood cuando anunció su separación en septiembre del 2016.

Jolie y Pitt tuvieron juntos seis hijos cuyas edades oscilan entre los 9 y los 16 años.