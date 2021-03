Angelina Jolie vende un cuadro de Winston Churchill por USD 11,5 millones

La actriz Angelina Jolie vendió este lunes 1 de marzo del 2021 por 8 285 000 libras (unos USD 11,5 millones) un cuadro que el exprimer ministro británico Winston Churchill pintó en 1943 como regalo para el que fuera presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt.

La obra paisajística, que salió a subasta en la sede de Christies en Londres con un precio inicial de un millón de libras, es considerada una de las pinturas más importantes del premier y la única que completó durante la Segunda Guerra Mundial, una singularidad que llevó al cuadro a alcanzar el precio más alto para una obra de Churchill en una subasta.



La pintura, óleo sobre lienzo y de 45,7 centímetros de alto por 61 de ancho, retrata la mezquita marrakechí de Kutubía, del siglo XII, bajo una dorada puesta de sol recortada por la sinuosa silueta de la cordillera del Atlas nevada.



Firmada con las iniciales W.S.C., la obra fue un regalo de Churchill a Franklin D. Roosevelt después de la Conferencia de Casablanca de 1943, donde pactaron la estrategia para doblegar a la Alemania nazi.



Tras diez días de cumbre, el líder británico invitó a su homólogo norteamericano a acompañarle a visitar uno de sus lugares favoritos. "No puedes recorrer todo este camino hasta el norte de África sin ver Marrakech (...) tengo que estar contigo cuando veas la puesta de sol en las montañas del Atlas", dijo Churchill.



Después de cinco horas de viaje, llegaron a la ciudad marroquí y Roosevelt quedó tan prendado de aquel atardecer que el premier no dudó en alargar su estancia en Marrakech para inmortalizar la escena y ofrecérsela como recuerdo al presidente norteamericano.



El periplo de un lienzo



Cuando falleció Roosevelt, el cuadro lo heredó su hijo, y desde entonces fue pasando por varios propietarios hasta 2011, cuando cayó en manos de la pareja que antes formaban Angelina Jolie y Brad Pitt.



Una década más tarde, The Jolie Family Collection vendió este lunes 1 de marzo la obra al mejor postor, cuya identidad no trascendió, como parte de una subasta de arte británico moderno en la que también se adjudicaron otros dos cuadros del premier por 1,55 millones de libras (unos USD 2,1 millones) y 880 000 libras (alrededor de USD 1,2 millones).



La pintura que hasta hoy atesoraba Jolie, titulada "Tower of the Koutoubia Mosque", era de gran estima para Churchill, que decidió regalarla a Roosevelt "como un recuerdo de este breve interludio en el estallido de la guerra", en palabras del mismo líder británico, según destacó en el catálogo de la subasta el historiador Barry Phipps.



"La pinturaí se considera comúnmente como la más importante de Winston Churchill, con su historia entretejida en la historia del siglo XX", remarcó Phipps.



Por su parte, el representante de Christies Nick Orchard destacó en un comunicado que "el obsequio a Roosevelt subraya el hecho de que Churchill tenía al presidente estadounidense en alta consideración y señala sus esfuerzos conjuntos para guiar a las potencias aliadas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial".



El líder británico empezó a recrear escenas de Marruecos a partir de 1935, cuando su tutor de pintura, John Lavery, lo alentó a visitar el país.



Churchill valoraba la cuarentena de cuadros que pintó allí, y en especial, los de Marrakech, como un corte por encima de todo lo que había creado hasta la fecha, indica Phipps.