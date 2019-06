Miss Ángela Ponce premiada por la Comisión Latina sobre VIH/Sida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Miss España, Ángela Ponce, recibió este viernes 7 de junio del 2019 el Premio ILKA de la Comisión Latina sobre VIH/Sida en Nueva York, un galardón con el que la organización reconoce el activismo de la reina de belleza española y que ella recibe con mucho orgullo.

Ponce asevera -en declaraciones- estar "súper orgullosa" de recibir esta distinción, "un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo como activista previamente a Miss Universo" en la divulgación de información sobre esta enfermedad, incluso haciendo pruebas a pacientes para conocer su estado.



"Desde donde quiera que estemos tenemos que ser activistas", afirma Ponce, la primera transgénero en convertirse en Miss España, que apuesta por emplear su participación en Miss Universo como altavoz en defensa del colectivo LGBTIQ o contra la estigmatización de los enfermos del Sida.



Ponce insiste, algo que va en línea de los datos, que el colectivo que más infecciones de esta enfermedad padece a día de hoy es el homosexual, en tanto que el número de casos contraídos por las personas heterosexuales se ha estabilizado e incluso disminuido.



Para la miss, la clave para la lucha contra el Sida es la información: "De lo que no se habla no existe", asegura, por lo que subraya el papel de la información para los jóvenes, luchar contra el estigma social y apuesta por dar más información en los colegios de "estas cosas que nos hace ser buenos ciudadanos".



Esta es la primera vez de la reina de la belleza en Miss España visita Nueva York y lo hace para recibir el premio ILKA, en honor de la actriz dominicana Ilka Tanya Payán, que se convirtió en una de las activistas más destacadas al confesar en 1993 que era portadora del VIH. En Estados Unidos, el 23 % de los casos detectados de Sida son de personas latinas, lo que demuestra la alta afección a esta comunidad.



El premio se entregó durante la Gala Cielo, que organiza anualmente la Comisión para recaudar fondos para iniciativas para informar sobre el SIDA y el VIH, y en la que, entre otros, también se galardonó al director de obras de teatro en Broadway Jerry Mitchell. Además, el diseñador colombo-venezolano Raúl Peñaranda, junto con la House of Xtravaganza, presentó su última colección.