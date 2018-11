Andrew Lincoln protagonizará varias películas de 'The Walking Dead'

LEA TAMBIÉN

El británico Andrew Lincoln, actor principal de la serie 'The Walking Dead', será el protagonista de varias películas de la franquicia, informó hoy (5 de noviembre del 2018) la cadena AMC.

Lincoln, que se despidió hoy del formato televisivo, retomará su icónico papel de Rick Grimes en varios proyectos que se rodarán bajo el paraguas de la productora AMC Studios Original Films y que contarán con guiones de Scott Gimple. Se espera que la primera película se comience a rodar en 2019.



"Tenemos muchas cosas en el horizonte, comenzando por uno épico liderado por uno de los mejores actores en la historia de la televisión y una de las mejores personas que he conocido", indicó Gimple en el comunicado.



"Estas películas van a suponer una gran evolución respecto a lo que hemos estado haciendo en televisión en cuanto al tamaño de la producción", valoró Grimes, que prometió "mundos nunca vistos en 'The Walking Dead', caras del pasado y nuevos personajes que se convertirán en favoritos de los espectadores".



Según The Hollywood Reporter, Lincoln será el protagonista de tres películas diferentes de esta saga de terror y se emitirán por la propia cadena AMC.



En el capítulo de esta noche de 'The Walking Dead', Grimes aparecía herido grave y transportado en helicóptero hacia un destino desconocido. La primera de esas películas anunciadas explicará lo sucedido con el personaje y los nuevos retos a los que se enfrenta en pleno apocalipsis zombi.



El estreno de la novena temporada de 'The Walking Dead' congregó en octubre a 6,08 millones de espectadores en EEUU, la marca más baja obtenida por un episodio de la serie desde su segunda temporada, emitida en 2011.



A pesar de ello, 'The Walking Dead' es una de las series más exitosas de los últimos años. Hace apenas dos años, el estreno de la séptima temporada congregó a más de 17 millones de espectadores.

Tras la salida de Lincoln, será Norman Reedus, el intérprete que da vida a Daryl Dixon, quien lleve la voz cantante en la serie.