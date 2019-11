Amiga de José José asegura que el cantante era envenenado 

LEA TAMBIÉN

Chantajeado y posiblemente amenazado. Así vivió sus últimos años el cantante mexicano José José según el relato de Paulina Mondragón quien fue durante 15 años una amiga cercana del 'príncipe de la canción', fallecido el pasado 28 de septiembre del 2019,

En declaraciones al programa mexicano de farándula 'Ventaneando', Mondragón recordó que en una ocasión vio a José José extremadamente delgado. "Se me colgaba. Me dice 'es que Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos porque ella dice que gordo yo no vendo. Le costaba trabajo caminar".



Tiempo después, aseguró Mondragón, recibió una llamada de José José en la que el intérprete de El triste le dijo: "Me sentía muy mal estando en mi casa, me fui al hospital, me hicieron estudios y no me dejaron ir, salió en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento y que tenía que dar parte a las autoridades".



Según Mondragón el cantante se sometió a nuevos estudios en los que se obtuvieron los mismos resultados. "Yo le dije '¿y qué estás esperando?', me dijo 'hermanita, voy a Miami, en cuanto gane peso, voy a pedirle el divorcio a Sara, sí me lo va a dar porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel'".



De acuerdo con el relato de la amiga de José José, fue en medio del tratamiento por envenenamiento que descubren que tenía cáncer de páncreas. "Me dijo 'estoy viendo cómo hacer que Sara me firme para que no le tenga que dar nada más que el departamento'. Por primera vez en la vida lo vi convencido de algo que quería hacer, es la única vez que lo vi decidido".

Pero, según Mondragón, el cantante nunca pudo pedir el divorcio, pues poco tiempo después su hija Sarita llegó a México y se llevó al cantante a Miami, donde finalmente murió.



En el 2018, José Joel, hijo de José José y de la exesposa del cantante Anel Oreña, contó una historia similar sobre lo que ocurrió con su padre antes de viajar a Miami. "Aquí llega pidiendo auxilio, dijo 'algo me están haciendo, porque me estoy muriendo', él quería quedarse con nosotros y estaba muy a gusto, estábamos todos con él".

Marysol Sosa también aseguró en una entrevista con la cadena Imagen Televisión que su padre estaba siendo envenenado. "Al parecer esas fuero situaciones por las que se separaron, mi papá ya llevaba separado de esa señora desde hace tres años", dijo a finales de octubre del 2019.