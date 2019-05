Ambientalistas denuncian a El Salvador por negligencia en protección del agua

LEA TAMBIÉN

Un grupo de ambientalistas denunció este 22 de mayo del 2019 al Gobierno de El Salvador por "negligencia e incumplimiento de deberes" para la protección, conservación y el uso racional del recurso hídrico en el país, en donde más del 90 % de las aguas superficiales están contaminadas, según la ONU.

La denuncia fue presentada ante la Cámara Ambiental de la localidad de Santa Tecla (suroeste) por miembros de la Mesa de Cambio Climático de El Salvador contra los titulares de Medio Ambiente, Lina Pohl, y de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez.



De acuerdo a los demandantes, aunque el país no cuente todavía con una ley general de aguas, existe una legislación vigente que brinda un marco jurídico amplio que "manda a las instituciones estatales relacionadas con este recurso hídrico a velar por su conservación y uso racional".



Los ambientalistas consideran que ambos funcionarios "han incumplido el articulado jurídico ya existente y han evadido sus responsabilidades para proteger, conservar y cuidar el uso de las aguas".



"La dispersión de leyes, normas y responsabilidades en cuanto a la protección, conservación, administración del recurso hídrico y la falta de una ley general de aguas no deben ser excusas para justificar la ineficiencia institucional y el bajo nivel de cumplimiento de la legislación", manifestaron.



Según la organización no gubernamental, la Ley de Medio Ambiente (LMA) y su reglamento establecen que "la responsabilidad de garantizar la cantidad y la calidad del agua para el consumo humano y otros usos, la conservación del recurso hídrico y asegurar la disponibilidad, recae en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)".



Además, designa al MARN a promover acciones que "permitan la recuperación y protección de la zonas de recargas acuífera y el manejo integrado de cuencas hidrográficas".



Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es la institución responsable de "regular la conservación, el aprovechamiento y la distribución de las aguas superficiales y subterráneas del territorio nacional" y "debe priorizar el agua para consumo humano sobre cualquier otro uso", añadieron los ambientalistas.



Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.



Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.