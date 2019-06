Acusan a Carolina Herrera de apropiación cultural en redes sociales

LEA TAMBIÉN

La colección Resort 2020 de Carolina Herrera llegó con una polémica: en redes sociales se le acusa de apropiación cultural. El director creativo de la marca, Wes Gordon, se inspiró en los colores, patrones y bordados de México y Latinoamérica.

“Algunas ideas mías y de personas en TW sobre la nueva colección de Carolina Herrera (resort 2020), inspirada en México. Lo quería reflexionar porque tiene un juego extraño que raya (o incluso cae) en la apropiación cultural”, escribió la usuaria de Twitter Mariana Limón para dar inicio a su explicación.

1/6 Algunas ideas mías y de personas en TW sobre la nueva colección de Carolina Herrera (resort 2020), inspirada en México. Lo quería reflexionar porque tiene un juego extraño que raya (o incluso cae) en la apropiación cultural. pic.twitter.com/7jEe1dvYoO — Mariana Limón (@marianaliru) June 9, 2019



El diseñador ecuatoriano y docente universitario Juan Carlos Guamán dice que en el proceso de diseño se toman referencias y se las conceptualiza. “Es impensable no aplicar un motivo, color, silueta o estampado de esas referencias a una colección. Eso debe estar plasmado”, dice.



Aclara que la apropiación cultural es tomar algo y asumirlo como propio, lo que no sucede en este caso porque sí se aclaran las fuentes de inspiración. En el pasado, la marca francesa Isabel Marant y la española Loewe también han sido acusadas de apropiación cultural, aunque en estos casos, las empresas no dieron crédito a los artesanos de los que tomaron las ideas.

La nueva colección Resort 2020 de Carolina Herrera está inspirada en patrones y colores de Latinoamérica. Foto: Carolina Herrera

Guamán sí está de acuerdo con que las marcas internacionales de alta costura le darían más valor a las colecciones si es que trabajaran con los artesanos que son poseedores de las tradiciones textiles en las que se están inspirando. “Habría sido un tema interesante, incluso desde el mercadeo”, asegura.



Por otro lado, el creativo quiteño cree que es positivo que marcas con tanto impacto regresen a ver a las tradiciones textiles de Latinoamérica, pues así las nuevas generaciones se van a interesar por consumir productos tradicionales o promoverlos a través de emprendimientos que se enfoquen en la innovación.