Actor falleció durante la grabación de un reality show en China

El actor y modelo Godfrey Gao de 35 años falleció durante un reality show en China. El intérprete de origen taiwanés-candiense participaba en el programa ‘Chase Me’, en el que celebridades se enfrentan a competidores para realizar desafíos físicos. El hombre falleció tras caer al suelo mientras corría.

La agencia Jet Star que lo representaba emitió un comunicado el miércoles 27 de noviembre de 2019, en el que dijo que Gao fue trasladado a un hospital de inmediato, luego que se desvaneció, sin embargo tres horas más tarde el actor falleció. “Estamos conmocionados y entristecidos por su muerte”, mencionó la agencia.



El medio de comunicación CNN en español recoge que el equipo de producción de ‘Chase Me’ también se manifestó sobre la muerte del modelo y reveló que “el personal médico del reality atendió de inmediato a Gao quien posteriormente fue llevado a un hospital para recibir tratamiento”. “Nos sentimos extremadamente angustiados y extremadamente tristes”, afirmaron los productores. Las razones del deceso de Godfrey Gao todavía no son reveladas y su familia no ha emitido comentario alguno.

El actor nacido en Taiwán alcanzó la fama al participar en varias series y películas en China. CNN menciona que Gao fue el primer hombre asiático en lucir las prendas de la marca Louis Vuitton y tuvo un rol protagónico en el filme ‘The Mortal Instruments: City of Bones’ junto con Lena Headey y Lily Collins en 2013.