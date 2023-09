Más Allá de las Cirugías: La Manga Gástrica Endoscópica abre un mundo de oportunidades para la obesidad

Contenido patrocinado

En la constante búsqueda de soluciones efectivas para alcanzar una vida saludable y enérgica, el Hospital Vozandes Quito presenta una alternativa revolucionaria en la pérdida de peso: la Manga Gástrica Endoscópica.

Para explorar a fondo esta innovadora técnica, tuvimos el privilegio de conversar con el Dr. Paul Abarca, Médico Internista y Gastroenterólogo del hospital, quien nos desveló los detalles esenciales de esta técnica.

Abarca explicó que la manga gástrica endoscópica es un procedimiento no quirúrgico realizado a través de la endoscopia, diseñado para reducir el tamaño del estómago mediante suturas. Uno de los beneficios principales es que no involucra cirugía, lo que significa que no hay incisiones ni cicatrices externas. Esta técnica ambulatoria sobresale por su elevado perfil de seguridad y su recuperación rápida, permitiendo a los pacientes volver a sus actividades cotidianas en poco tiempo.

El procedimiento se realiza mediante endoscopia bajo anestesia general. Los pacientes ingresan en la mañana y el procedimiento se completa en aproximadamente una hora y media. Posteriormente, permanecen en observación por unas horas antes de ser dados de alta. En casos específicos, podría ser necesaria una noche de hospitalización para asegurar una recuperación óptima.

Según Abarca, la técnica es adecuada para pacientes con un índice de masa corporal (IMC) entre 30 y 40, e incluso puede ser considerada a partir de un IMC de 27. Sin embargo, su uso principal se da cuando los pacientes desean evitar la cirugía, buscan una recuperación veloz o tienen complicaciones que dificultan la cirugía tradicional. No hay límite de edad, sino más bien una evaluación individualizada.

Abarca compartió su satisfacción al informar que múltiples pacientes han alcanzado sus metas de pérdida de peso en el Hospital Vozandes. Desde empresarios hasta colegas médicos y madres de familia, todos han experimentado éxito gracias a su compromiso y el apoyo de un equipo multidisciplinario. Además, señaló que la tecnología avanzada en el hospital asegura un perfil de seguridad sobresaliente para el procedimiento y aborda un manejo integral a través de su Clínica de Obesidad y Metabolismo, donde especialistas en psicología, deportología y otras disciplinas trabajan en conjunto para brindar un enfoque integral y efectivo.

En resumen, la Manga Gástrica Endoscópica en el Hospital Vozandes Quito es un hito en la pérdida de peso. La Clínica de Obesidad y Metabolismo del HVQ ofrecen una solución vanguardista. Si estás en busca de una alternativa efectiva y segura para alcanzar tus metas de pérdida de peso, la Manga Gástrica Endoscópica podría ser tu camino hacia una vida más saludable.