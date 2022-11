Avon presenta un sérum que le otorga vitamina C a tu piel

Contenido patrocinado

Imagina que estás en una playa, es un día soleado y caluroso, y para refrescarte estás tomando un delicioso jugo de naranja fresco. Esa misma sensación revitalizante sentirá tu piel cuando la empieces a cuidar con vitamina C.

El nuevo Sérum Anew Vita C diseñado por Avon Lab Inc. es la mejor forma de conseguir vitamina C para tu piel, su concentración y textura líquida favorecen una rápida* y más profunda absorción de los componentes.

“Este producto llega para potenciar tus rutinas de cuidado de la piel, pues en su fórmula nuestros expertos y expertas han logrado condensar el poder de 30 naranjas para darle vitalidad y luminosidad a tu rostro”, menciona María Paulina López, gerente de Marketing de Avon Ecuador.

Para la formulación del Sérum Vita C se usó ácido ascórbico con 10% de concentración, una de las formas de vitamina C más puras y eficaces, además de las más estudiadas y con mejores reportes de beneficios para proteger la piel del daño al que está expuesta a diario.

Así funciona el Sérum Anew Vita C

La piel está expuesta a factores que la deterioran como la luz solar, la contaminación y la polución del día a día, que producen moléculas conocidas como radicales libres, que atacan la elastina y el colágeno, por lo que la piel va perdiendo elasticidad y firmeza.

Una de las formas más efectivas de combatir y neutralizar los radicales libres es el uso del poder antioxidante de la vitamina C, presente en el Sérum Anew Vita C. Este debe aplicarse diariamente ya que esta vitamina no se produce de forma natural en nuestro cuerpo.

La dermatóloga Ana Loaiza, indica que la vitamina C pura presente en el Sérum Anew tiene un efecto despigmentante y puede ser un excelente complemento en una rutina antimanchas. Además, asegura que su uso es apto para todo tipo de piel ya que tiene una textura ligera* y versátil.

“La vitamina C pura tiene un efecto antioxidante que ayuda a defender la piel de los radicales libres, mejorar la apariencia de los signos de envejecimiento y mejorar la luminosidad. El Sérum antioxidante Anew tiene una textura ligera que se absorbe inmediatamente y no deja la piel grasosa ni pegajosa”.

¿Qué esperas para cuidar tu piel y refrescarla naturalmente?

* Basado en un estudio de consumidores con 135 participantes.

