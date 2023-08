Voto por lo correcto…

Llegó el día en el que la incertidumbre, de este probable primer tiempo, llegue por fin a su fin; en el que quizás muchos electores tengan aún dudas por quién votar, pese a que, para los que vieron el discutible debate, en función del formato, pueda que, el tema se les haya aclarado un poco. 1.- Un día de sui géneris elecciones, por las siguientes consideraciones: 1a- Se realiza a poco más de la mitad de un mandato, a consecuencia de la aplicación por primera vez de una institución, esto es, la disolución de la asamblea. Disolución que a su vez generó elecciones repentinas y precipitadas; y, apresurados candidatos con propuestas presurosas; con miras a un mandado también corto en tiempo. 1b- Candidatos, algunos de ellos con más similitudes entre sí que diferencias, alojados en movimientos políticos de diversos antecedentes y tendencias, produciendo confusión a electores y diseminación del voto; ya que, parecería que ya no se votaría por partidos ni ideologías marcadas, sino en base a razones y emociones por personas y mensajes. 1c.- Elecciones en las que, por primera vez existen obligatoriamente un hombre y una mujer en la papeleta. 2.- Sui géneris elecciones también, ya que: 2a.- Es la primera vez que se respira tanta inseguridad, al punto que los candidatos portan chalecos antibalas. 2b.- Elecciones en las que, por primera vez las mafias descaradamente han declarado la guerra al país. 2c.- Elecciones en las que, retumba el pesar y el olor a pólvora, ya que es la primera vez (y ojalá la última) en este siglo, que se asesina a un candidato a la presidencia (en 1978 ocurrió con Abdón Calderón Muñoz). 2d.- Elecciones en las que, es notoria mayoritariamente la presencia de personas relativamente jóvenes, como candidatos a presidente y/o vicepresidente. 3.- Pese a que, de alguna manera vamos a votar en un mar de incertidumbre, en función de la neblina dada por hechos repentinos e impensables, dentro de tantas acusaciones, quizás algunas ciertas y otras no, tiene mucho sentido pensar que, el voto debe ser: 3a.- No de odio, venganza o resentimiento, sino más bien de unión y esperanza por un país de paz, libertad y desarrollo. 3b.- Voto útil y no desperdiciado, en el que prime la razón, el buen juicio, la inteligencia; un voto con propósito a favor de la honestidad y transparencia. 3c.- Voto que esté guiado también, por la consejera invisible casi siempre certera llamada intuición, que sabiamente acompañada y alumbrada por la conciencia, nos susurra sino alerta al oído del alma, hacer y votar por lo correcto.