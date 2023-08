Villavicencio, luchador de toda la vida

He tenido mis diferencias públicas con Fernando Villavicencio, pero siempre he apreciado de él su valentía. Su eslogan "un presidente valiente" no era vacío ni mercadotécnico, lo representaba. Quién puede decir que no luchó incansablemente por el Ecuador, incluso hasta el punto de perder la vida.

Villavicencio fue un luchador social toda su vida y eso merece mi respeto. En los últimos años dio un giro a la “derecha”, para mí fue un movimiento estratégico para abrirse camino en la política frente a una izquierda dogmática y anacrónica. Era un tipo muy inteligente y preparado, como pocos. Y haber estado entre los serios posibles presidenciales, ya es un logro.

Los que hemos estado dentro de la izquierda, conocemos muy bien cómo es. Sabemos que en realidad ya no hay izquierda. Dejaron de ser revolucionarios, pues en la práctica se han dedicado a administrar el capitalismo mejor que la derecha. Se han convertido en capitalistas de izquierdas. Sólo los ortodoxos pueden creer que todavía hay izquierda. Sólo los fanáticos pueden creer que Correa es de izquierda, papel membretado para incautos.

Lo cierto es que Villavicencio dedicó su vida y su muerte a enfrentar al correismo. Sabía lo que ellos representaban, y para ello había que ser estratégico y no caer en las ideologías que no funcionan en la práctica o cuando las ideologías son manipuladas por cualquiera. En ese sentido, había que unir a todos los anticorreistas de cualquier vertiente y hacer lo necesario para evitar su asalto nuevamente del poder. Eso lo hemos logrado hasta ahora. Veamos si el pueblo ecuatoriano ha entendido que la mayor peste es el correismo, y que el lassismo es también otro tufo, pero un luchador debe vencer al final y debe buscar las formas y medios para lograrlo.

Ojalá que su muerte sirva para que renazca el Ecuador, que su lucha –quizás equivocada a momentos, como todos- permita salir del pantano al que nos han conducido todos los gobiernos que han pasado.