La tormenta perfecta 1

Hay dos temas que los políticos no quieren tocar y son los principales ingredientes para el futuro bienestar del país. Esto es, la viabilidad futura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyo diagnóstico fue presentado por expertos en la temática el año anterior y ha sido difundido ampliamente, pero parece que nadie quiere adueñarse de la papa caliente. El otro que viene desangrando al país sin beneficio de inventario para la población a quien dicen apoyar, es el de los subsidios, principalmente el de los combustibles donde los únicos que se han enriquecido y beneficiado son los contrabandistas y los narcotraficantes que lo utilizan para la producción, el procesamiento y transporte de sus venenos. Para muestra de qué volúmenes hablamos, son las más de 30 t capturadas en los últimos 15 días.

.¿Cómo cerrar la brecha fiscal entre ingresos y egresos? Lo primero que se requiere es voluntad política y diálogo, pues es necesario reducir la participación porcentual del presupuesto del Estado en el PIB; y aquí hay dos maneras de hacerlo: haciendo crecer y dinamizando la actividad productiva con inversiones del sector privado que incluye el ahorro interno y la inversión extranjera en volúmenes similares a la de nuestros países vecinos que tienen políticas claras de cómo captar esos capitales desde hace décadas por su nivel de institucionalidad, transparencia y seguridad jurídica ajenos de los avatares políticos.

Pues en nuestro país abundan las oportunidades de inversión en el sector minero que junto con el de acuicultura que son los que más crecen y generan divisas para el país. También debemos mencionarlos sectores agro industrial, el turístico (una vez retornando la seguridad) y el sector energético donde las carencias en generación, transmisión y distribución son ampliamente conocidas.

Desde hace décadas sostengo que él Estado debe limitarse a sus obligaciones básicas que son la salud, educación, seguridad interna externa y obra pública. De igual manera el transporte, las telecomunicaciones, Ferrocarriles, empresas de confección, de elaboración de municiones y explosivos, etc. que no son de su competencia junto con sectores estratégicos deberían ser manejados bajo una modalidad de APP, copiando el exitoso modelo canadiense.

También se debería ir eliminando las entidades y ministerios no oficiosos, que no son más que trabas injustificadas al logro de eficiencia en el país. El Estado no debe ser proveedor de trabajo ni en bienes ni servicios que puedan ser asumidos por la empresa privada con eficiencia y competitividad, cumpliendo con reglas claras y transparentes. El Estado no debe ser una junta de beneficencia y favoritismo político. Sus recursos deben ser manejados con idoneidad y eficiencia.

Si no me equivoco existen creditos no reembolsables de los entes multilaterales para liquidar y cerrar empresas públicas ineficientes con la condición de no llenar las vacantes creadas. Esto no crea desempleo ya que con las liquidaciones sus exfuncionarios pueden iniciar emprendimientos en múltiples actividades donde se necesita la creación de empleos.

La discusión sobre los nuevos impuestos urgentes innecesarios requiere cómo contrapartida que el Estado y no sólo como gobierno central, emprenda el rediseño de su sector público ampuloso y derrochador que la sociedad no puede sostener indefinidamente. Es impensable la necesidad de que los 221 municipios con un presupuesto de 6700 millones y que no pasan de ser una fuente de empleo de agnados y cognados, donde desde hace más de medio siglo donde desde no se ha creado una sola escuela unidocente, se agrupen consoliden y reduzcan en número, para optimizarlos. Un Consejo de la Judicatura con delegaciones en todas las provincias, pero que ha servido para dañar y corromper la administración de la justicia, son ejemplos de lo que no debe subsistir.

Nuestro país enfrenta una brutal crisis de seguridad e iliquidez que exige que nuestros legisladores actúen con responsabilidad y patriotismo dejando delado promover intereses particulares, evitando eldescalabro y atendiendo las urgentes necesidades de los sectores más necesitados.

Sobre los subsidios a los combustibles no se los escucha a los ecologistas decir esta boca es mía. Lo que me permito sugerir es dejar a un lado tanto estudio y simplemente eliminarlos. Como compensación a quienes se benefician del Bono de Desarrollo Humano, Pensión de Adultos Mayores, Bono Joaquín Gallegos Lara, Pensión para personas con capacidades Especiales, Bono de Desnutrición, Bono para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico, Bono para niños/as y adolescentes en situación de orfandad por femicidio; se les otorga un incremento en el subsidio en efectivo por el valor de un cilindro de gas de 15 kg. Al precio de mercado donde el distribuidor. De igual modo a todos los empleados sean públicos o privados cuyo salario sea entre el básico y un valor que determinen los técnicos de finanzas, BC y AN, se les otorga el mismo valor como un bono a su sueldo, pagable por su empleador.

Así, no se necesita ni llevar registros, ni controles, o crear una burocracia adicional y esto estaría cubierto con creces por: rebaja de consumo (Ecuador, pese a su pequeño tamaño es de los que mas consumen percápita ) y eliminación del contrabando y a los que no lo necesitan.