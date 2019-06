¿La solución será el exorcismo?

La propuesta más importante del cura José Carlos Tuárez, al posesionarse de la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) el 13 de junio del 2019, fue exorcizar al país, para liberarlo de Satanás y de otras fuerzas diabólicas.

El Padre Antonio Cabrejas, Párroco de Santo Domingo de Guzmán, Iglesia de San Vicente en Guayaquil, Superior de la Orden de los Dominicos, a que se pertenece el Cura Tuárez, puntualizó en una entrevista: “el Padre José Carlos ha vendido su alma al diablo”.



A Tuárez se lo acusa de haber mentido – posiblemente sea así- sobre supuestos cargos y dignidades que habría declarado; y, que habría faltado a los votos sacerdotales de castidad y pobreza. Lo último, entre franqueza e insolencia lo acepta, puntualizando que él y otros religiosos “de algo tienen que vivir”.



Estamos cayendo en un Estado teológico y una sociedad de similar característica, por eso aun temas serios como el matrimonio civil terminan marcados por la religiosidad. Yo soy católico practicante, por eso me preocupa la manipulación de la religión.

Sobre lo del matrimonio civil y otros temas se multiplican aquellos que demandan que se convoque a una Asamblea Constituyente, a la que vayan “los mejores ciudadanos”. En esa línea están Tuárez, Rafael Correa y otros. Habrían tres procesos de sufragio: uno que decida si vamos a Asamblea Constituyente, otro de elección de asambleístas y un tercero de ratificación de la Constitución. ¿Cuántas decenas de millones de dólares significarán los tres procesos y el funcionamiento de la Asamblea? Y, ¿cómo aseguraremos que vengan” los mejores”?

Parecía muy democrática la decisión de que la integración del Cpccs sea por sufragio popular, como se votó en la consulta de febrero del 2018, tres por el género femenino, tres por el género masculino y uno por nacionalidades y pueblos indígenas, afro ecuatorianos, montubios y domiciliados en el exterior.



Antes las designaciones eran por concursos de méritos y oposición que siempre terminaron manipulados en la década del correato.

En el nuevo sistema, el más votado del género masculino fue el cura Tuárez, el segundo más votado fue un ícono en el liderazgo por décadas de los Lgtbi, Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, e Intersexuales ¿Fueron los dos mejores representantes de la masculinidad en el Ecuador?, así debemos entenderlo. Ambos fueron patrocinados por el ex presidente Correa.



¿Hay que privilegiar las consultas que se demandan y la Constituyente, cuando las cuentas fiscales, las de la seguridad social y la economía no alcanzan recuperación satisfactoria, cuando la violencia se desborda, no como sólo hechos aislados, sino posiblemente como argollas de mafias? Piénselo lector.