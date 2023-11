Los secretos de las familias

La muerte es parte de la vida. Todas las personas cumplimos un ciclo vital que es irreversible y definitivo. Los intentos de prolongar la vida y optar por la “eterna juventud” han sido vanos ante lo irremediable. Si ese es el designio fatal, reflexionar sobre este tema también es necesario y útil, sobre todo cuando el dolor y la enfermedad forman parte de este “cuadro” inevitable.

¿Y por qué los secretos de familia? Según los especialistas, los secretos de familia van más allá del ocultamiento de documentos, un conflicto e incluso un desatino, que se mantienen cerrados en círculos cercanos. En la literatura hay muchos casos, en especial en el género policial, cuando la desaparición de personas o evidencias de esas personas, devienen en persecuciones, fugas y enfermedades.

La obra de Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI), pone en evidencia científica que “los traumas pueden ser heredados”. Y estos traumas son los secretos de familia que, pese a ser reales son, inconscientemente, ignorados y repetidos, y forman parte de ese “legado” que desconocemos, y nos convierten en continuadores de otras vidas que enfermaron y murieron.

“Existen pruebas fiables que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos”, expresa Wolynn en el libro “Este dolor no es mío”. Ante estas situaciones, los fármacos no sólo están en entredicho, sino también las terapias tradicionales porque siguen un guion diferente.

El tema es fascinante. Si no superamos los secretos familiares -causantes reales de los traumas vividos y no resueltos por las generaciones pasadas-, los dolores crónicos, los actos depresivos, las ansiedades, las fobias y los pensamientos obsesivos seguirán vigentes, aunque no nos demos cuenta. Y porque estarán impregnados esos traumas en nuestros genes -aunque de manera marginal- según investigaciones recientes.

Está comprobado que los traumas no superados se heredan. Y una forma de salir de ese círculo vicioso es identificar esos secretos familiares mediante terapias transformadoras, no medicamentosas.