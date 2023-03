Riesgo de cuál país

Nuestro riesgo país refleja la desconfianza que tienen los inversionistas internacionales de que no cumplamos con nuestras obligaciones de pago de deuda. Claro que si se ve el calendario de pagos, lo que ese índice realmente refleja es la desconfianza de que el próximo gobierno no pague la deuda.

Cuando se renegoció los bonos de deuda externa (que hoy están en $16.500 millones) se buscó darle un respiro al país para que pueda poner en orden sus finanzas sin tener que pagar mucho por esos bonos. Por eso, en el 2021, se pagó menos de $80 millones por los intereses de esa deuda y no se pagó nada de capital. Tener una deuda de 16.500 y sólo pagar 80 es una ganga y justamente en eso consistió el "respiro".

El año pasado se pagó un poco más de intereses ($290 millones) y este año serán algo más ($470 millones). Para el próximo año se tiene previsto pagar unos $600 millones y hasta el 2025 no se pagará nada de capital. Estos montos no son significativos dentro de gran monto de gasto público y, por lo tanto, la probabilidad de que el gobierno no cumpla con esos pagos es mínima.

El problema viene a partir del 2026 cuando ya hay que pagar el capital de la deuda, además de intereses más altos. Ese año, los pagos totales serán de casi $2000 millones y posteriormente irán subiendo. A partir de esa fecha el pago de la deuda se convierte en un esfuerzo para las finanzas públicas y son esos pagos los que generan desconfianza en los acreedores.

Que paguemos lo que está previsto durante el gobierno actual es relativamente fácil y sería absurdo que no se lo haga. Los pagos que vienen después, esos son los duros y son los que generan desconfianza.

De manera que el alto índice de riesgo país es una señal de desconfianza... en los próximos gobiernos y en la capacidad de pago del país a partir del 2026. Vale recordar que la gran mayoría de los pagos están programados entre 2026 y 2035 (y no entre hoy y el 2025).