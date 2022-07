Las heridas del pasado se cierran a medias; a medias se distorsionan o danzan convirtiéndose en jirones de fuego. A veces se apagan; las brasas aún candentes. “Como niebla vi los blancos/en muchedumbre llegar/y oro y más oro queriendo,/se aumentaban más y más”. Una elegía a la muerte de Atawuallpa escrita quizás por Jacinto Collahuazo. Los barbudos hombres relinchan, tronando el cielo americano arranchan cuánto ven en el camino sembrando muerte hasta en los atajos. Las heridas siguen pendientes, pendientes los fragmentos de unas historias contadas a trozos, ciertas e inciertas. Los levantamientos de pueblos originarios hoy -en Ecuador o Chile- nos espantan, creímos que el olvido centenario cosido por los poderosos jamás volvería a hacerse presente. Es que se repite la sed de oro, la sujeción al Otro, el atraco de sus tierras y medicina; es que el “enemigo” blanco/mestizo sigue presente en la corrupción y el abuso.

Para no olvidar, el quechuista boliviano Jesús Lara intentó recuperar en 1957 la tragedia del fin de Atawuallpa escrita al parecer en el siglo XVI. Para no olvidar, al presente, el grupo nómada Teatro Brujo -Mabel Petroff y Bruno Castillo y un gran equipo de apoyo- en versión libre, hizo hablar en varias voces y tiempos al Inca, al escritor colonial, al traductor Lara, al intérprete Felipillo y a todos sus descendientes. Surgió de largas horas de pandemia y confinamiento, moviendo las fichas de recursos narrativos y contemplativos que -a su decir- exorcizasen el sistema de antes en el hoy. Por ello, los espacios donde se desarrolla lo que ellos denominan “Proyecto Atawallpa”, no son convencionales.

Acompañamos a los actores a través de las ruinas incas de Pumapungo en Cuenca, senderos por los que el mismo protagonista habría transitado. La magia de la noche y los diálogos llenos de sentido nos fue enmudeciendo; cantaron los personajes en quechua y castellano; el waychu, ave de la fortuna y espíritu del Inca, voló entre nosotros. Me doblegué ante tragedia, ante la belleza de la representación, ante la vida.