Patriarcado: hombres los más afectados

El patriarcado surge en Sumeria con la aparición de los patriarcas. Un grupo pequeño de hombres ricos que rompen con el sistema de propiedad comunitaria. Surge la propiedad privada y asoman las clases sociales. Dando surgimiento al esclavismo y la monarquía. Estos patriarcas buscan dominar todo a su alrededor: esposas, hijos, trabajadores, campesinos, naturaleza, territorios, etc. Surgen las guerras de conquista.

El patriarcado se va haciendo más exclusivo. Hombres ricos y monoteístas: excluyen a los que practican las espiritualidades animistas. Hombres ricos, monoteístas y machistas: inferiorizan lo femenino de la vida, desparecen las diosas, dios es uno solo y es hombre, la mujer le debe obediencia al varón según las nacientes religiones. Hombres ricos, monoteístas, machistas y cultos: aparecen la matemática y escritura, dando pie al surgimiento del derecho y de las primeras ciudades-estados, del cual solo ellos eran los privilegiados en manejarlo. Y así: urbanos/campesinos, heterosexuales/homosexuales, blancos/no-blancos, nacionales/extranjeros, etc.

No es casual que los varones mueren más que las mujeres por suicidios, homicidios, guerras, delincuencia, enfermedades, etc. Quién los mata. El patriarcado. Creer que es el capitalismo, es no entender lo sistémico. El patriarcado, el capitalismo, la civilización de derecha-izquierda, son un solo paradigma. Pensar que el machismo es algo aparte de todo lo demás, es mirar como el feminismo blanco que no puede ver clasismo, sexismo, racismo, xenofobia, homofobia, como conjunto de un mismo patrón.

No es suficiente querer una mejor situación de las mujeres, sino establecer correctamente el diagnóstico para lograr sanaciones. Los hombres son las mayores víctimas del patriarcado y estos hombres desempoderados, desalineados, empobrecidos, en su desesperación matan mujeres, hijos, familiares… Sanado el patriarcado los hombres dejarán de matarse entre ellos y desaparecerán los femicidios.