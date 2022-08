Pachamama y su significado

Antes de analizar el sentido del término Pachamama en kichwa y aimara, para referir al Cosmos, es necesario recordar que las palabras tienen al menos dos sentidos: el etimológico y el metafórico. El primero se refiere a los hechos, a la realidad. El segundo es un tropo, usado en publicidad, propaganda, poesía, etc. Es transitorio. Puede servir para: animar, ilusionar, etc., pero no representa los hechos.

El término Pachamama, etimológicamente, se refiere al Cosmos en griego; Natura en latín; Cosmos, Naturaleza, Universo en castellano. Pachamama está compuesto de dos palabras: pacha, que significa espacio-tiempo, y mama que no solo significa madre, sino autopoiesis. Es decir, se refiere a la autogeneración del espacio-tiempo, y lo que existe en él. El conocimiento avanzado de las culturas ancestrales, sobre el Cosmos se puede ver en el signo con el cual lo han representado: la espiral. En kichwa es el churu. Este signo está en piezas arqueológicas, diseños, etc. En Occidente, recién Einstein en 1905 se dio cuenta de que el espacio-tiempo no son entidades separadas. En 1927, Lemaitre y Hubble observaron que el Cosmos no era estático. Las galaxias con el tiempo se alejaban unas de otras. El Cosmos se expandía en todas las direcciones formando una espiral.

Por eso, para enseñar las teorías modernas desarrolladas en Occidente en los últimos siglos: Big Bang, Relatividad, Mecánica Cuántica, Fotosíntesis, etc., es conveniente partir de los conocimientos avanzados ya presentes en las culturas ancestrales. Así, el concepto de Pachamama o Cosmos, está representado de manera concreta en los tres círculos contiguos, en el óvalo de Ingapirca. Éstos representan al: hawapacha (macrocosmos), kaypacha (mesocosmos), ukupacha (microcosmos, mundo interior). En la Cosmovisión ancestral, el Big Crunch no es el fin del Cosmos, sino pachakutina que es un renacer. Usar el sentido metafórico para sacralizar esta palabra no contribuye a la investigación.