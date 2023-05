El pasado domingo acaba de posesionarse Pavel Muñoz como el nuevo alcalde de Quito. Lo hizo junto a los nuevos concejales y ante una numerosa concurrencia de familiares, colaboradores y militantes de la Revolución Ciudadana.

En su discurso abordó prácticamente todas las problemáticas que tiene la ciudad y delineó, en términos generales, el enfoque que adoptará durante los próximos cuatro años. Habló de cinco ejes: 1. Hábitat, seguridad y convivencia ciudadana; 2. Trabajo, producción, emprendimiento e innovación; 3. Bienestar, derechos y protección social; 4. Movilidad sostenible, y; 5. Territorio intercultural, ecológico, deportivo y activo.

A diferencia de todos los alcaldes que le han precedido desde la administración de su coideario Augusto Barrera (2009-2014), Muñoz sobresale por el nivel de preparación y experiencia. Se basa en cifras para dimensionar cada una de las principales problemáticas que tiene la ciudad. Esboza soluciones a través de una visión, objetivos, ejes, estrategias, planes y un modelo de gestión.

Es decir, ha planteado algo realmente sólido en términos de planificación y administración pública. Y, sobre todo, desde una perspectiva integral, en donde las soluciones a los problemas requieren de esfuerzos transversales e intersectoriales.

Digamos que en lo técnico está bien. Se ha mostrado también firme y con decisión. Habrá que ver ahora si el equipo de trabajo que va a acompañar al nuevo alcalde tendrá la misma capacidad y compromiso de servir a la ciudad.

El municipio tiene demasiada burocracia. Ojalá pueda implementar un modelo de gestión ágil y eficiente, desconcentrado, participativo y transparente.

A diferencia de otras alcaldías del país, Quito tiene una relevancia especial. El éxito o fracaso de Pavel Muñoz va a ser el catalizador de la continuidad del correísmo como alternativa política.

Por ello no puede darse el lujo de fallar. Debe concentrarse en los problemas de la ciudad. No en aspectos poco relevantes como es el busto del ex presidente Néstor Kirchner. Eso solo le importa a Correa.