Lo que no conviene al Ecuador  (I)  

El próximo presidente gobernará a base de un populismo irresponsable para posicionarse como “un buen gobierno” y reelegirse el 2025. Pero desde ya los electores deben saber que las ofertas demagógicas no nos conviene como país, en temas como los siguientes:

1) Disminuir las reservas internacionales que soportan la dolarización, porque afectaría a nuestra imagen internacional y subiría el riesgo país, lo que encarece los créditos y restringe las inversiones, empuja hacia arriba la tasa de interés y suben los costos de la producción. Todo esto no le conviene porque causa la salida de capitales hacia al exterior, disminuye la liquidez de dólares para financiar el desarrollo nacional y se ahonda la crisis económica de los ecuatorianos pobres. El populismo siempre afecta a cualquier gobierno.

2) Aumentar sin control el déficit fiscal tampoco conviene porque deja al Estado reducida al mínimo su capacidad de conducir al país por la senda de la prosperidad y justicia distributiva, aunque siempre hay unos pocos privilegiados que propician un Estado mínimo para que rija la ley de la selva, en donde el poderoso siempre sale ganando.

3) No conviene una turbulencia política porque causa inestabilidad económica, retrae las inversiones que afecta a la creación de empleos. Y las inversiones públicas son imposibles porque el Estado no tiene recursos debido a los exagerados subsidios a los que no los necesitan Por eso el próximo gobierno debe encausar las políticas con madurez y racionalidad para proyectar una imagen confiable, en un ambiente de seguridad jurídica.

4) El tema de la Seguridad Social no ha sido valorado en su delicada relevancia. Los afiliados actuales resultan privilegiados frente al elevado número de no afiliados que ya están trabajando. Entonces el próximo presidente deberá aplicar su poder para que todos los que trabajen sean afiliados a fin de dotar de justicia a la protección social. Los actuales afiliados deben pensar en el porvenir de sus hijos y nietos y actuar conforme a las conclusiones razonables del importante estudio efectuado por personajes del conocimiento social y económico, quienes podrían hacer el trabajo por el cual este gobierno va a gastar 4millones de dólares.