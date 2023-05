Narcogenerales y generales duros

Al cabo de meses de fracaso de las acciones para enfrentar la inseguridad, parece que el país ha dado un paso adelante en una lucha que, aunque parezca casi imposible, debe ser ganada como condición de supervivencia del Ecuador.

Hasta ahora, el panorama es tenebroso: El gobierno paralizado y sin saber que hacer; el Poder Legislativo, dominado por la mediocridad politiquera, viendo para otra parte; el Poder Judicial, con jueces vendidos a las mafias y los dispuestos a administrar justicia amenazados por la violencia; la policía sin recursos necesarios, desanimada por la acción cómplice de no pocos jueces, con escaso apoyo social e infiltrada hasta por “narcogenerales”. Y la gente en general, muerta del miedo, pero solo con quejas y pocas iniciativas. Pero las últimas medidas del gobierno y, sobre todo, la actitud de la ciudadanía, que parece dispuesta a participar activamente, son muy buenos síntomas.

En el programa “Políticamente correcto” conducido por Carlos Rojas, Paco Moncayo, uno de los “generales duros”, experto en defensa y seguridad que se ha comprometido en la lucha, fue muy claro: hay que ser enérgicos, pero no copiar a otros países, sino desarrollar nuestro propio plan integral que, si bien debe tener resultados inmediatos, será efectivo en el largo plazo. Saudia Levoyer, académica de la Universidad Andina y periodista con años en investigación sobre seguridad, hizo importantes aportes, entre ellos que no se debe “hacer listas” de grupos terroristas, sino investigar y perseguir a quienes cometan actos de terrorismo. Pedro José Freile, ex candidato a alcalde, recordó varias iniciativas de seguridad de la ciudadanía.

En los medios se han presentado muchos hechos y quejas, pero sin propuestas concretas y viables. En el programa se presentaron ideas claras y un firme curso de acción. Sabremos si tienen éxito si la gente asume su responsabilidad en la lucha por la seguridad, y si los generales duros mandan presos a los mafiosos, entre ellos a los narcogenerales.