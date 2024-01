IVA al 15 por ciento

Es antipatria la oposición irracional a que el IVA suba del 12 al 15 por ciento para obtener los recursos adicionales indispensables para atender los gastos de la lucha contra los grupos armados. La emergencia que atraviesa el país es de tal magnitud, que la declaratoria de guerra interna contenida en el decreto ejecutivo #111 del 9 de este mes, ha sido la medida idónea para que la Fuerza Pública (FFAA y Policía bajo el mando del Comando Conjunto) pueda enfrentar con éxito a los grupos terroristas.

Por cierto, ese nuevo esfuerzo no debe entrar en el saco roto del gasto público, sino a una cuenta especial que se abrirá para el efecto. Las experiencias de desvíos y mal gasto de los recursos adicionales que se crearon para atender los daños causados por el terremoto de 2016 (incluyó IVA del 14%, y se ha abierto un proceso penal por peculado a sus autores) exigen un especial cuidado en el uso de los más de 1.400 millones de dólares anuales que generará este 3% adicional de IVA.

También que su vigencia sea transitoria. Inicialmente podría ser de 2 años, con la posibilidad de prórrogas adicionales si las circunstancias lo exigen. La guerra contra la mafia no tiene plazo determinado, pero las Fuerza Armadas tienen un plan específico, con las correspondientes estrategias y tácticas, para que sus resultados se obtengan en corto plazo.

Este nuevo impuesto requiere como contrapartida que el Estado -no solo el gobierno central- emprenda en serio un rediseño del sector público ampuloso, derrochador y corrupto que la sociedad no le puede sostener indefinidamente. Municipios que no pasan de ser fuente de empleo de agnados y cognados. Un Consejo de la Judicatura que ocupa un gran edificio en la mejor zona de Quito y tiene delegaciones en todas las provincias, pero que ha servido para dañar y corromper la administración de justicia, son apenas dos ejemplos de lo que no debe subsistir.

El país en manos de la mafia y la crisis brutal de seguridad , exigen que los legisladores actúen con responsabilidad y patriotismo y dejen, alguna vez, de promover sus intereses particulares y de grupo.Serán responsables del descalabro si niegan de plano el aumento de 3 puntos del IVA, a título de declaraciones notariales o ridiculeces similares.