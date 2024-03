El hombre, el entorno y la moral

A todo ser humano debe preocuparle el destino del hombre, de la naturaleza y de la sociedad., Frente a eso, la irresponsabilidad e indiferencia pueden generar daños imprevisibles e irreversibles como es el deterioro de la calidad ética y espiritual del ser humano.

También aparece un cierto antagonismo entre el hombre y la naturaleza como un fenómeno global. Está debe ser útil para nuestra supervivencia y por ello el manejo adecuado bajo las normas más avanzadas debe llevar adelante la protección de la naturaleza como fuente de vida y el desarrollo del hombre.

Los avances científicos y tecnológicos que se han vuelto cada día más acelerados han traído muchos beneficios a la humanidad tanto en la calidad de su alimentos, de su desarrollo y seguridad simultáneamente generando una tremenda paradoja ya que estos mismos logros que permiten aliviar las necesidades biológicas y materiales del ser humano la que a su vez son fuentes de contaminación y deterioro, que denigran su propia existencia.

Escribimos sobre temas paradójicos; podemos estar cuestionando como los autoproclamados yasunidos con inmenso mecanismo de propaganda y recursos financieros han podido llevar una campaña de cierre del bloque 43 cuya producción es fundamental para el bienestar de las provincias de Napo y Orellana adicionalmente a todas las cuentas fiscales que permiten distribuir fondos entre los GAD provinciales, cantonales y parroquias rurales, así como los institutos de educación superior del Ecuador. Además, coincidentemente cambiaria al Ecuador petrolero en importador de derivados.

Paradoja, en qué sólo se interviene en menos de 1/10000 del parque Yasuni mientras desapareces más de 50,000 ha. anuales de bosques primarios por la tala ilegal de bosques, la quema para convertirlos en pastizales o cultivos, la minería ilegal y otras actividades fuera del control de las autoridades y de estos grupos improductivos, pero qué se venden como defensores del medio ambiente donde frente a estos temas graves nunca asoman. Se pueden llamar ecologistas y actúan de forma dogmática pero no son ambientalistas cuya conducta debe ser pragmática en apoyo al desarrollo.

A esto viene mi llamado ya que no hay como actuar con doble moral como la defensa de los no contactados y como bien dice la palabra no sabemos cuántos son ni donde están contra el deterioro del nivel de vida más de 100,000 ciudadanos ecuatorianos que verían afectados no sólo sus derechos, sino el empleo, la salud, la educación y bienestar de sus familias.

Además, qué la pregunta en defensa del Yasuni afecta a todo el bloque 43 donde la mayoría del territorio no está en zonas del parque, de la última consulta resulta qué es un tema inejecutable pues no se está extrayendo ni un solo barril de debajo del subsuelo ya que no existe un pozo en ese bloque ni en ningún lugar del mundo que haya sido perforado por debajo del subsuelo. en otras palabras, esa propaganda (por demagogia o por ignorancia) y en forma inconstitucional llegó al pronunciamiento que conocemos qué es un absurdo e un imposible de cumplir.

Como todos conocemos, las principales causas de los procesos negativos que ocurren en la biosfera son causados por la creciente presión de la expansión de la actividad humana, muchas veces justificada por razones de necesidad como el crecimiento poblacional, así como las necesidades de progreso social donde la producción no debe ser un fin sino un medio por el cual se genera bienestar para el hombre. En esencia debemos aprovechar de la naturaleza en una forma racional y sostenible para evitar agudizar las amenazas posibles.

Pero tampoco debe permitirse el discurso mentira como el que estamos dejando la emisión de carbón bajo el suelo y que esto simplemente conlleva a un mayor egreso de las escasas divisas que dispone el país para la importación de combustibles de hidrocarburos. No he visto a ninguno de estos ecologistas dejar de movilizarse en vehículos y aviones que deberían ser miles de estos que conviertan en chatarra sus automotores para que dejen de consumir combustible de hidrocarburo.

Debo ser frontal en decir que si Colombia y Perú tienen operaciones para extracción de hidrocarburos fronterizas con el Ecuador no he escuchado los mismos argumentos para que suspendan estas operaciones a pesar de que el manto selvático es simplemente una extensión del nuestro y qué la delimitación de frontera es un tema artificial determinado por el hombre, donde los no contactados pueden estar en cualquier lugar de este mas verde.

Es importante que siempre tomemos en cuenta los principios y funciones del entorno, el uno económico como proveedor de recursos que asegura el bienestar humano y por el otro lado la función social y es necesario reconocer la moral y ética de equilibrio para el desarrollo del individuo y la comunidad. Se necesita dar un apoyo incondicional a todas las iniciativas que propendan en apoyo de mantener este equilibrio.