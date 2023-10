“Fuertes declaraciones…”

“…el voto pacífico de toda la población nacional, el domingo, fue una señal clara y contundente, fue un firme Sí, a favor de la democracia; y, un fuerte No, a los narcos, a los terroristas, a los narco terroristas, y un No a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionariospúblicos…” *Michael J. Fitzpatrick – Embajador de E.E.U.U. en Ecuador, refiriéndose a los resultados electorales de la segunda vuelta del domingo 15 de octubre.

Dichas declaraciones, para el correismo constituiránuna molesta intromisión del embajador en los asuntos internos del país, que ofenderían a “la dignidad y soberanía nacional”; tal como vieron la Base de Manta, la incorporación del dólar estadounidense a partir del año 2.000; y tal como, reaccionó Correa con la “intromisión” en Angostura del gobierno colombiano para capturar a los narco terroristas colombianos que ingresaron en tierra ecuatoriana años atrás; y sin duda, habrá muchos casos más, en la perspectiva del agonizante correismo.

Lo cierto es que, mirar a otro lado, sería lo inapropiado. Lo expresado por el señor embajador, por cierto premiado y reconocido funcionario diplomático, constituye referirse de una maneraclara y directa, a la esencia de los hechos y resultados dados, esto es, indicar una opinión –acertada, fuerte y necesaria por cierto - desde la perspectiva de los E.E.U.U; opinión que desnudando una infortunada realidad, no ofende, sino más bien rescata y saluda vigorosamente la defensa de la democracia, dignidad y soberanía nacional de cara a los resultados dados; en las que ganó, en buena hora, la tesis de quienes creemos y defendemos la Libertad, versus, el correismo y todo lo nefasto que dicha tendencia representa, alimenta y solapa. Cabe indicar que, no todos los que votaron infortunadamente por el correismo, apoyarían a los narcos, terroristas, etc., sino más bien, pensaría, son ingenuos y/o confundidos ciudadanos en susdecisiones, quizás atrapados en las oscuras y venenosas telarañas del socialismo.