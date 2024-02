Está; bien, puede ser mejor

Los resultados de la participación decisiva de las fuerzas armadas y de la policía han sido positivos, han logrado desarticular a varios carteles del narcotráfico y a bandas del crimen organizado. Nuestros combatientes necesitan armarse y equiparse adecuadamente, para poder vencer a esas fuerzas desparramadas, sin una identidad visible, pero con una nocividad tan grande que, si no se las combate, pueden destruir a nuestra sociedad.

La crisis económica, que nos carcome, es un lastre heredado de acciones delictivas acentuadas desde la década del 2007.Las consecuencias de estas captaciones indebidas de fortunas, que han repletado bolsillos y cuentas secretas de grupos políticos identificados, se han plasmado en enormes perjuicios colectivos: falta de fuentes de trabajo y de cupos educacionales para los jóvenes, carencia de medicinas e insumos en los hospitales, ausencia de obras básicas de infraestructura, de agua potable, letrinización y elevadas cifras de desnutrición infantil.

La patria es eterna y ha sido glorificada por innumerables actos de patriotismo, redimida hoy, por la valiente acción de la Fiscal General de la Nación, doctora Diana Salazar y por el joven y capaz presidente Daniel Noboa; la primera,mediante la delación y denuncia de redes narco-políticas que asedian al Estado y el segundo, dispuesto a rescatar el déficit de la caja fiscal y obtener recursos para equipar a los valientes guerreros que luchan contra el terrorismo y el crimen organizado.

El presidente presentó a la asamblea el proyecto de ley económica con el aumento de tres puntos del IVA, los legisladores lo negaron, el primer mandatario vetó esa resolución, que entrará en vigencia, en treinta días, por allanamiento tácito. También incluyó la Ley de Extinción del Dominio, mañosamente aprobada por asambleístas que han planteado que, para su aplicación, en los casos de corrupción administrativa, debe existir una sentencia condenatoria ejecutoriada previa, con el afán de prolongar enormemente el tiempo de investigación de los bienes patrimoniales ilícitos y la aplicación de esta Ley. Fijaron tres excepciones, relacionadas con el crimen organizado, en las que no se exige el requisito previo. Los partidos que ponen estas limitaciones son la Revolución Ciudadana y el partido Social Cristiano. Es lógico que “los revolucionarios”, con sus líderes prófugos y sentenciados, traten de mantener oculto su robusto patrimonio, fruto de fechorías; pero sorprende que los social cristianos se sumen a este proceder reprochable -¿acaso defienden intereses similares o peores?

El presidente goza del respaldo del 82% de ecuatorianos y deberá, constitucionalmente, vetar esas leyes y modificarlas para sacar al país del abismo financiero al que lo han llevado la rampante corrupción y los intereses obscuros y codiciosos. Las ejecutorias firmes e indispensables deben complementarse con la limitación focalizada del subsidio a todos los combustibles y con el proyecto de ley que acoja el planteamiento del ex contralor doctor Alfredo Corral Borrero, de no permitir que se otorgue la libertad a aquellos funcionarios presos, mientras no devuelvan el dinero mal habido.

Unamos esfuerzos, luchemos, junto al señor Presidente de la República y a la Sra. Fiscal General, reestructuremos una patria justa, honesta, que atraiga la inversión extranjera, baje el riego país y devuelva el buen nombre que ha sido mancillado por delitos y corrupción.