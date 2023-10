La electricidad

La red eléctrica es un sistema complejo interconectado que impulsa toda la economía transportando electricidad desde la fuente de generación y entregándola a nuestros hogares, oficinas y fábricas. Se la ha denominado como “la máquina más grande del mundo”, y esta importante maravilla de la ingeniería constituye la base para la economía moderna.

Trato este tema porque a pesar de que todos tenemos necesidad de ella, hay muchos que desconocen lo complejo del sistema y quieren energías limpias, pero sin minería. Quieren sostenibilidad, pero sin energía de hidrocarburos entre el abanico de deseos e intereses incongruentes o por encargo de terceros que nos quieren mantener dependientes y en el subdesarrollo.

Este elemento fundamental para nuestra vida diaria, pero conocemos: ¿cómo se genera, como llega desde la central eléctrica hasta nuestros hogares y cómo funciona la red eléctrica? Vanos a destaca los tres componentes clave que la componen.

La red comienza con plantas de energía que generan electricidad, generalmente propiedad de empresas de servicios públicos, o privadas utilizando múltiples tecnologías. de generación de energía que tienen un papel distinto que desempeñar en la red eléctrica. Hay las centrales hidroeléctricas que en nuestro país son la principal fuente y como se ha escuchado en las noticias actualmente, están gravemente afectadas por el fenómeno del niño y correspondiente estiaje. Estas se conocen como centrales eléctricas de carga base. Su producción permanece aproximadamente igual durante todo el día y, por lo general, se utilizan para entregar la cantidad mínima de energía necesaria para mantener la red en funcionamiento.

Por otro lado, la generación de energía a partir de hidrocarburos y fuentes renovables intermitentes como la eólica y la solar fluctúa a lo largo del día y complementa con la energía base para mantener normal su abastecimiento que alcanza su punto máximo al inicio de la noche, cuando la demanda es mayor. Técnicamente, las plantas de gas natural son especialmente útiles para satisfacer los picos de demanda porque su producción se puede ajustar en forma flexible con relativa rapidez.

Después de la generación, la electricidad viaja desde las centrales generadoras hasta los centros de demanda mediante un proceso conocido como transmisión donde se envía desde las centrales eléctricas a las subestaciones donde los transformadores elevadores la convierten a voltajes extremadamente altos para su transmisión. Las conversiones de alto voltaje ayudan a minimizar la cantidad de electricidad que se pierde en forma de calor durante la transmisión. Cuanto mayor es el voltaje, menos electricidad se pierde; luego, las líneas de transmisión transportan esta electricidad de alto voltaje a través de largas distancias por el país e internacionalmente cuando necesario. Los voltajes de las líneas pueden variar desde 69.000 voltios (69 kV) hasta 500 kV, :

La distribución es la etapa final del suministro de electricidad y constituye el último componente importante de la red. Esta comienza cuando finaliza la transmisión. Es el proceso de movilizar la energía desde el sistema de transmisión a clientes individuales. En primer lugar, las subestaciones con transformadores reductores convierten la potencia de alto voltaje de las líneas de transmisión en voltajes más bajos que son adecuados para su uso.

Estos transformadores están conectados a postes de distribución, que normalmente están hechos de metal, plástico reforzado o madera, o soterramiento y se utilizan para transportar electricidad dentro de los centros de demanda a los consumidores finales, incluidos hogares, edificios de oficinas, fábricas y vehículos eléctricos. Cabe mencionar que en el país tenemos la 2da energía mas barata de Sud América después de Paraguay,

Pero la única energía cara es la que no hay, al igual que cuando no hay un producto de primera necesidad. Nuevamente los subsidios cuando no están debidamente focalizados afectan principalmente al que supuestamente se debe proteger. Por ello la política demagógica termina perjudicando a toda la sociedad, afectando al eslabón más débil.