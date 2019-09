Los vecinos de Quito afrontan retos y problemas

El lunes la capital del Ecuador tendrá un aspecto diferente. Uno de los principales problemas se afronta con una medida radical: ‘Hoy no circula’.

La restricción de un quinto del parque automotor de camiones, taxis, motos y autos privados de los particulares quiere ser un paliativo.



Nadie desconoce que la ciudad se asfixia y que las largas colas y atascos de tráfico son un problema. Se alargan los tiempos de los viajes y el parque automotor crece sin freno.



El alcalde Augusto Barrera adoptó la medida del ‘ pico y placa’. Se sabía, por los estudios técnicos y las experiencias de otras ciudades, que una restricción así aliviaría un 20% la circulación. Pero que en cinco años el número de automotores otra vez se incrementaría.



Pasaron tres administraciones municipales y ahora el Alcalde Yunda anunció una dura restricción. ‘Hoy no circula’ para las mismas terminaciones numéricas de la medida vigente hasta ayer.



Desde el lunes en adelante los automotores cuya placa finalice en 1 y 2 no podrán circular desde las 05:00 hasta las 20:00. Prácticamente durante todo el día. Así sucesivamente.



El anunció inicial ha buscado el argumento de una repavimentación de arterias importantes. Por ahora el golpe al comercio, a los taxis y las personas que se mueven en auto particular es severo y veremos cómo la gente se adapta poco a poco.



Habrá que medir sus consecuencias. Lo de fondo empero será que se trace un plan muy buen integral que contemple al Metro como próxima solución a buena parte del problema de circulación capitalino.



Pero Quito tiene otros problemas y severos. La seguridad clama por acuerdos y compromisos - quizá como los asumidos por la Alcaldía de Guayaquil con el Gobierno nacional.



Muchas esquinas y veredas céntricas están tomadas por las ventas ambulantes, hay desorden y desaseo.



Quito es una joya turística, hay que cuidarla. Además la ciudad es Patrimonio Cultural de la Humanidad.



Hacer de Quito un lugar limpio y amable para vivir es reto de todos. Un claro liderazgo es indispensable.